Efekt Tuska? Koalicja Obywatelska wyprzedza partię Hołowni

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Zjednoczona Prawica (PiS, Solidarna Polska i Porozumienie), na którą chęć oddania swojego głosu deklaruje obecnie 29 proc. wyborców. To wniosek z sondażu partyjnego Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24.

Partia rządząca odnotowała nieznaczny spadek poparcia w stosunku do poprzedniego badania – o 1 punkt procentowy.

Wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej

Badanie przynosi dobre wieści dla Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni). Tydzień po powrocie byłego premiera Donalda Tuska Koalicja odnotowuje 24 proc., co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych. Taki wynił pozwolił na wyprzedzenie w rankingu Polski 2050 Szymona Hołowni. Na ugrupowanie to obecnie chce zagłosować 15 proc. Polaków. To o 6 pkt. proc. mniej niż w ostatnim sondażu tej pracowni.

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby także Konfederacja - 7 proc. (-1) i Lewica - 7 proc. (+1).

Na granicy progu wyborczego z wyikiem 3 proc. znalazła się Koalicja Polska - PSL.

Swoich posłów do parlamentu nie wprowadziłoby Kukiz'15. Partia Pawła Kukiza może obecnie liczyć na zaledwie 1 proc. poparcia. Ten wynik nie zmienił się od poprzedniego badania.

13 procent ankietowanych wybrało opcję "Nie wiemtrudno powiedziećodmowa odpowiedzi".

Sondaż telefoniczny dla "Faktów TVN" i TVN24 został zrealizowany przez Kantar w dniach 9-11 lipca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia. Pytanie „Proszę powiedzieć, na którą partię by Pan(i) zagłosował(a)?” zadano 583 osobom.

