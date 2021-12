Polaków zapytano o emeryturę z ZUS. Są wyniki sondażu

Niemal dwie trzecie (62,3 proc.) badanych uważa, że na dostatnie życie na emeryturze pracuje się całe życie, prawie połowa (48,9 proc.) ankietowanych deklaruje, że ma świadomość tego, że aby móc żyć na emeryturze na godnym poziomie, będą musieli dorabiać.

– Tylko dla co piątego Polaka praca na emeryturze jest marzeniem i spełnieniem. Dla pozostałych praca w okresie emerytalnym wydaje się koniecznością, żeby móc godnie żyć. Mamy także świadomość, że emerytura z ZUS nie pozwoli nam na to, żebyśmy mogli się utrzymać na wystarczającym nam poziomie. Niemniej cieszy fakt, że większość Polaków zdaje sobie sprawę, że całe życie pracuje się na to, jaka będzie emerytura – powiedział socjolog Tomasz Sobierajski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dwoje na troje badanych (64,5 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że emerytura to kolejny etap w życiu. Sześć na dziesięć badanych osób (58,5 proc.) uważa, że emerytura to duża ilość wolnego czasu. 43,5 proc. badanych kojarzy emeryturę z brakiem pieniędzy, a 41,8 proc. z utratą zdrowia. Podobna liczebnie grupa badanych (39,9 proc.) kojarzy emeryturę ze spokojem. Jednej trzeciej badanych emerytura kojarzy się z lękiem (30,9 proc.) i zależnością (31 proc.).

Co Polacy chcą robić na emeryturze?

"Jeśli chodzi o listę marzeń Polaków do zrealizowania na emeryturze, to na jej szczycie króluje pragnienie spędzenia większej ilości czasu z rodziną. Takie marzenie zadeklarowało dwie trzecie badanych (62,3 proc.). W dalszej kolejności pojawia się marzenie o odpoczynku, nicnierobieniu (49,6 proc.), a zaraz po tym kolejne marzenie związane z relacjami, czyli chęć spędzania większego czasu z przyjaciółmi (49,3 proc.). Równie często Polacy deklarują, że na emeryturze chcieliby oddać się swojemu hobby (49,2 proc.). Natomiast najmniej chętnie na emeryturze Polacy chcieliby się uczyć (15,3 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Badanie zostało przeprowadzone przez IPSOS na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) metodą CAPI w dniach od 13 do 17 maja 2021 roku na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski w wieku 18-65 lat.

