W opracowaniu badania z 16 grudnia Centrum Lewady wskazało, że "po raz pierwszy od lipca 2018 r. odsetek respondentów pozytywnie oceniających Stany Zjednoczone przewyższył odsetek tych, którzy postrzegają je negatywnie".

Przychylnie o USA wypowiedziało się 45 proc. ankietowanych. 43 proc. respondentów postrzega Stany Zjednoczone negatywne. 13 proc. uczestników badania nie miało zdania na ten temat.

Co ciekawe, odsetek Rosjan pozytywnie nastawionych do USA znacznie wzrósł w stosunku do wiosny 2021 r., kiedy wyniósł on jedynie 31 proc.

W badaniu opublikowanym na początku bieżącego tygodnia, równo połowa Rosjan obwiniła USA i Zachód za eskalację napięcia wokół Ukrainy. Pogląd ten dominował wśród starych uczestników badania.

Jak Rosjanie postrzegają Unię Europejską?

Centrum Lewady informuje, że coraz lepszą opinię wśród Rosjan ma również Unia Europejska. W listopadzie pozytywne zdanie na jej temat miało 48 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 10 pkt. proc. w stosunku do majowego badania.

W tym samym czasie odsetek opinii negatywnych spadł z 45 do 38 proc.

Centrum Lewady przeprowadziło swoje badanie w dniach 25 listopada - 1 grudnia wśród 1603 dorosłych Rosjan reprezentujących 137 rosyjskich miast i miasteczek.

Czy będzie wojna z Ukrainą?

W badaniu opublikowanym kilka dni temu wskazano, że 39 proc. Rosjan uważa wojną z ukrainą za nieuniknioną lub bardzo prawdopodobną. Otwarty konflikt zbrojny za mało prawdopodobny uznało 38 proc. respondentów.

Wojnę z sąsiadem wykluczyło zaledwie 15 proc. uczestników badania.

