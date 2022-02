Najnowszy sondaż: Niezwykle niskie poparcie dla Lewicy

Badanie przeprowadzone przez CBOS pokazało, że najlepszy wynik w wyborach do Sejmu, jeżeli odbyłyby się one na początku lutego, osiągnęłaby koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Partii Republikańskiej. Mogłoby liczyć na poparcie 30 proc. respondentów, którzy zadeklarowali, że wezmą udział w wyborach.

To oznacza, że w stosunku do poprzedniego sondażu państwowej pracowni poparcie dla Zjednoczonej Prawicy wzrosło o jeden punkt procentowy. Taką samą ilość potencjalnych wyborców straciła Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 17 proc. ankietowanych, którzy są zdecydowani na udział w wyborach.

Trzecie miejsce zajęła Polska 2050. Na partię Szymona Hołowni chce oddać swój głos 11 proc. zadeklarowanych uczestników badania. To oznacza, że straciła ona jeden punkt procentowy w porównaniu do pomiary, który przeprowadzono w zeszłym miesiącu. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja WiN popierana przez 7 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów.

Spada poparcie dla PSL, Lewica pod progiem

Trudniejsza, jak wynika z sondażu, jest sytuacja PSL-Koalicja Polska i Lewicy. Ludowcy znaleźliby się pod progiem wyborczym, ponieważ mają zaledwie 2 proc. zwolenników wśród respondentów, co oznacza, że zanotowali spadek o 1 punkt procentowy.

Niewiele lepszy wynik osiągnęła Lewica, na którą chce zagłosować 3 proc. ankietowanych. To taki sam wynik, jaki osiągnęła partia Włodzimierza Czarzastego w zeszłym miesiącu. Najniższe poparcie osiągnęła partia Kukiz'15, którą popiera 1 proc. badanych.

Pracownia w opublikowanym przez siebie komunikacie podkreśla, że wszystkie odnotowane zmiany w obserwowanym poparciu są nieistotne statystycznie. Udziału w wyborach zadeklarowało 74 proc. badanych.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone między 31 stycznia i 10 lutego na reprezentatywnej, imiennej próbie 1 tys. 65 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru numerów PESEL. Respondenci mieli do wyboru trzy metody ankietowania: CAPI (wywiad osobisty) - 53 proc. badanych, CATI (wywiad telefoniczny) - 30 proc. badanych oraz CAWI (wywiad internetowy) - 17 proc. badanych.

