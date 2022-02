Na kogo chcą głosować Polacy? Oto najnowszy sondaż

Ankietowanych zapytano, na które ugrupowanie oddaliby głos, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Wyniki opublikował portal Wirtualna Polska.

Liderem pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 33,1 proc. głosów. Druga jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 25,1 proc. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chce głosować 11,7 proc. pytanych.

8,5 proc. badanych zadeklarowało oddanie głosu na Konfederację. Lewicę (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosnę i Partię Razem) popiera z kolei 5,8 proc. respondentów. Próg wyborczy przekracza jeszcze PSL-Koalicja Polska, które w najbliższą niedzielę mogłoby liczyć na 5,2 proc. głosów.

Na AgroUnię chce głosować zaledwie 0,6 proc. respondentów, a Porozumienie Jarosława Gowina ma poparcie na poziomie 0 proc. Aż 10 proc. ankietowanych nie wie, na kogo chce głosować.

Podział mandatów

Po przeliczeniu tych wyników na mandaty okazuje się, że PiS wprowadziłoby do Sejmu 195 posłów, Koalicja Obywatelska – 143, Polska 2050 – 56, Konfederacja – 35, Lewica – 17, a PSL-Koalicja Polska – 13.

Te wyniki są bardzo niepokojące dla opozycji, gdyż oznaczają, że nawet sojusz KO, Polski 2050, Lewicy i PSL nie mógłby liczyć na sformowanie stabilnej większości (zabrakłoby jej dwóch mandatów).

Z wyników sondażu nie może być zadowolona również Zjednoczona Prawica. "Obecna koalicja rządząca w następnej kadencji mogłaby liczyć na 195 mandatów, co oczywiście nie pozwoliłoby jej na samodzielne rządzenie. Konieczne wydaje się znalezienie sojusznika. Ewentualna koalicja PiS i Konfederacji dałaby łącznie 230 miejsc w Sejmie, co oznacza, że do uzyskania większości brakowałoby jej zaledwie jednego mandatu" – konstatuje Wirtualna Polska w swoim artykule.

Czytaj też:

Prof. Dudek: To będzie olbrzymia klęska PiSCzytaj też:

PiS ma nowego posła. Romanowski złożył ślubowanieCzytaj też:

"Coraz przychylniej patrzy na PiS". Majchrowski zerwie koalicję z PO?