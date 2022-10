Jednak bez "mijanki"? PiS ze stabilnym poparciem góruje nad KO

Wyniki nowego sondażu "Barometr Opinii" wykonanego przez Kantar Public pokazały, gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, wygrałaby je Platforma Obywatelska. W badaniu nie wzięto pod uwagę wyborców niezdecydowanych. Zgodnie z wynikiem badania, na pierwszym miejscu znalazła się, z poparciem na poziomie 31 proc. głosów (wzrost o 4 pkt proc. w stosunku do wrześniowego badania). Na drugim miejscu znalazło się natomiast ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

Na Prawo i Sprawiedliwość głos chciałoby oddać 28 proc. zdecydowanych wyborców (spadek o 1 pkt proc.).

PiS wciąż mocne

Tymczasem z sondażu pracowni Social Changes wynika, że Zjednoczona Prawica wciąż góruje nad KO. Podważa to twierdzenia niektórych o tym, że doszło do sondażowej "mijanki", która oznacza przełom w poparciu dla partii politycznych. Co ciekawe, poparcie dla większości formacji pozostaje takie samo jak w poprzednim sondażu.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie portalu wPolityce.pl chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 36 proc. badanych (taki sam wynik jak w poprzedniej fali badań Social Changes).

Na Koalicję Obywatelską chce głosować 29 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy. Na Polskę 2050 wskazało 10 proc. badanych, a więc bez zmian w porównaniu z poprzednią falą. Lewica cieszy się poparciem 8 proc. badanych, czyli również utrzymuje swoje poparcie.

Bez zmian jest także poparcie dla Konfederacji – 8 proc. Na Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 5 proc. respondentów, a więc tyle, ile poprzednio. Kukiz‘15 ma poparcie 1 proc. badanych, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy. Na Porozumienie Jarosława Gowina. wskazało 1 proc. wyborców (bez zmian).

