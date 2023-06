Referendum ws. migrantów potrzebne? Ciekawe wyniki wśród seniorów

Przypomnijmy, że na początku czerwca ministrowie spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej zgodzili się na tzw. pakt migracyjny; przeciwko była Polska i Węgry, podczas gdy Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja wstrzymały się od głosu. Zgodnie z tamtym porozumienie kraje UE albo akceptują część osób ubiegających się o azyl, albo wpłacają kontrybucję (w wysokości 20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta) na fundusz zarządzany przez Brukselę w celu opieki nad migrantami.

W reakcji na działania Brukseli, Sejm przyjął w zeszłym tygodniu uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów i zobowiązał rząd do stanowczego sprzeciwu wobec takich praktyk Unii Europejskiej.

– Nie zgodzimy się na to, nie zgadza się na to także naród polski; ta kwestia musi być przedmiotem referendum, i my to referendum zorganizujemy – zapowiedział wówczas, w trakcie sejmowego wystąpienia, prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do kwestii relokacji migrantów w UE.

Referendum potrzebne?

W sondażu UCE RESERACH dla Onetu sprawdzono, czy według Polaków takie referendum jest potrzebne. Za referendum w sprawie przyjęcia migrantów opowiedziało się 42,3 proc. respondentów. Inicjatywę zdecydowanie popiera 20,8 proc. uczestników sondażu. "Raczej tak" odpowiedziało 21,5 proc. z nich.

39,9 proc. ankietowanych jest przeciwna referendum. Odpowiedzi "zdecydowanie nie" udzieliło najwięcej badanych – 22,7 proc. Raczej nieprzekonanych do tej propozycji jest z kolei 17,2 proc. Polaków. Zdania na temat referendum nie ma Problem z 12,2 proc. ankietowanych. Tematem zainteresowanych nie jest 5,6 proc. respondentów.

Podział na grupy wiekowe

W badaniu sprawdzono także, co na temat referendum sądzą poszczególne grupy wiekowe. "Okazuje się, że największymi przeciwnikami referendum są ankietowani w przedziałach wiekowych: 55-64 lata ('zdecydowanie nie' – 35 proc.), 65-74 lata ('zdecydowanie nie' – 41,1 proc.) oraz 75-80 lat ('zdecydowanie nie' – 71,4 proc.). Za referendum najchętniej opowiadali się natomiast respondenci w wieku: 25-34 lata ('zdecydowanie tak' – 24,8 proc.) oraz 45-54 lata ('zdecydowanie tak' – 22,3 proc.)" – czytamy.

