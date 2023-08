Ranking zaufania do polityków. Prezes PiS wraca na podium

Sierpniowy ranking zaufania wobec polityków przeprowadziła na zlecenie Onetu pracownia IBRiS. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wiceprzewodniczącemu PO ufa 38,8 proc. badanych (17,4 proc. odpowiedziało zdecydowanie, a 21,4 proc. raczej). To mniej o 3,9 pkt proc. w porównaniu do wyniku z lipca. Z kolei negatywne zdanie ma o nim 43,9 proc. (+1,4 pkt proc.), a neutralne 16,7 proc. (+3,8 pkt proc.) uczestników badania.

Drugie miejsce zajmuje prezydent Andrzej Duda. Przywódcy kraju ufa 38,5 proc. (20,9 proc. odpowiedziało zdecydowanie, a 17,6 proc. raczej). To mniej o 3 pkt proc. w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Nie ufa mu 42,7 proc. (-6,4 pkt proc.), a 18,8 proc. (+9,4 pkt proc.) pytanych ma o nim neutralne zdanie.

Kaczyński wraca na podium

Pewną nowością jest miejsce trzecie, które w poprzednich rankingach zajmował premier Mateusz Morawiecki. W sierpniu jednak uplasował się na nim, pierwszy raz od ponad trzech lat (od lutego 2020 r.), wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes PiS cieszy się zaufaniem 33,8 proc. uczestników badania (20,3 proc. odpowiedziało zdecydowanie, a 13,5 proc. raczej). W jego przypadku to wzrost o 4,1 pkt proc. Szefowi partii rządzącej nie ufa 55,7 proc. (-2,7 pkt proc.), a 10,5 proc. (-0,9 pkt proc.) wypowiedziało się o nim neutralnie.

Tymczasem szef rządu poza podium znalazł się po raz pierwszy od pięciu lat. Zaufanie do Mateusza Morawieckiego zadeklarowało w sierpniu 32,3 proc. ankietowanych IBRiS. To spadek w porównaniu do wcześniejszego pomiaru o 3,8 pkt proc. i najgorszy wynik polityka od lipca 2017 r., na pięć miesięcy przed objęciem zajmowanego stanowiska. Nie ufa mu 55,5 proc. (-2,2 pkt proc.), a 11,6 proc. (+5,4 pkt proc.) osób ma o nim neutralne zdanie.

