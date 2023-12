Których programów PiS nie powinien ruszać nowy rząd? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Na pytanie: "Czy nowy rząd powinien zmniejszyć transfery społeczne, takie jak program 800 plus, 13. i 14. emerytura, a także dwukrotna waloryzacja rent i emerytur w ciągu roku?" "zdecydowanie nie" odpowiedziało 39,7 proc. ankietowanych, a "raczej nie" odpowiedziało 21,5 proc.

"Zdecydowanie za" było 10,4 proc. ankietowanych, natomiast odpowiedzi "raczej tak" udzieliło 18,7 proc. biorących udział w badaniu Polaków. Zdania nie miało 9,7 proc. ankietowanych.

– Ludzie opowiedzieli się jasno – wydatki socjalne powinny zostać utrzymane. One faktycznie są na wysokim poziomie, ale nie na tyle, by je ograniczać. Widzę nawet potrzebę zwiększania wydatków budżetowych i dofinansowania takich dziedzin, jak ochrona zdrowia czy edukacja – skomentował w rozmowie z Business Insider Polska ekonomista Ryszard Bugaj.

Polacy chcą pozostawienia przede wszystkim 800 plus

Jeśli nowy rząd zdecyduje się na ograniczenie programów społecznych i transferów socjalnych, to w pierwszej kolejności zmniejszone powinny być 13. i 14 emerytura (26,3 proc. wskazań), program Dobry Start (300 zł na ucznia) – 23,2 proc. oraz dwukrotna waloryzacja emerytur i rent w ciągu roku – 19,9 proc. Na program 800 plus wskazało tylko 10,8 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 25-27 listopada 2023 r. metodą CAWI przez UCE Research dla portalu Business Insider Polska na próbie 1026 dorosłych Polaków.

Od 2024 r. świadczenie 500 plus ma zostać zwaloryzowane o 300 zł i wypłacane w formie świadczenia 800 plus. Odchodzący rząd Mateusza Morawieckiego zapewnia, że środki na ten cel zostały zabezpieczone i będą wypłacone.

Program skierowany jest do rodzin, które posiadają co najmniej jedno dziecko. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od osiąganych dochodów przez rodzinę.



Czytaj też:

Kandydatka na ministra rodziny chce zmian w 500 plus. "To będzie jeden z najtrudniejszych resortów"