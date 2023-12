PiS ma szansę na powrót do władzy? Najnowszy sondaż

W sobotę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyło się pierwsze po wyborach parlamentarnych posiedzenie Rady Politycznej partii. – Była dyskusja na temat przyczyn tego co się stało, że robiąc tyle dla społeczeństwa i różnych jego grup, nie zdołaliśmy uzyskać bezwzględnej większości głosów – poinformował na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Uzyskaliśmy nieco gorszy wynik, jeżeli chodzi o liczbę głosów, niż w poprzednich wyborach – zauważył lider Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślił, przyczyny wyborczej porażki nie są jeszcze znane. – Ta sprawa będzie wyjaśniona w dużo głębszym opracowaniu niż można przygotować w tej chwili. Potrzebne są badania. Potrzebne jest rozeznanie w przemianach społecznych, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat w Polsce – stwierdził.

Sondaż: PiS powróci jeszcze do władzy?

11,9 proc. respondentów uważa, że PiS ma szansę na powrót do władzy przed upływem tej kadencji parlamentu. Zdaniem 20,7 proc. badanych, Prawo i Sprawiedliwość może wrócić do władzy po upływie X kadencji Sejmu. Według 12 proc. ankietowanych, PiS wróci do władzy po upływie dwóch lub więcej kadencji (czyli najwcześniej za osiem lat). Natomiast 38,6 proc. uczestników badania uważa, że PiS nie ma szans na powrót do władzy. 16,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż został zrealizowany przez SW Research na zlecenie rp.pl.

– Przekonanie, że PiS nie ma szansy na powrót do władzy, rośnie wraz z wiekiem (badani do 24 lat – 35 proc., powyżej 50 lat – 41 proc.). Takie samo zdanie wyraża 41 proc. respondentów z wykształceniem wyższym. Co druga osoba z miast o wielkości między 100 a 199 tys. mieszkańców oraz nieco mniejszy odsetek badanych (48 proc.) z dochodem między 3001 a 4000 zł netto uważa, że PiS nie ma szansy na powrót do władzy — skomentował wiceprezes agencji badawczej SW Research Piotr Zimolzak.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-13 grudnia. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej, tak aby odpowiadała strukturze Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

