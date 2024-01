Fatalne wieści dla PiS. "Może trwale się przesunąć"

Z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na największe poparcie, aczkolwiek przewaga nad drugą KO jest już minimalna. Na formację Jarosława Kaczyńskiego oddałoby głos 28,3 proc. respondentów. To niemal identyczny wynik, jaki partia uzyskała w poprzednim badaniu pracowni.

Na drugą w zestawieniu Koalicję Obywatelską chce natomiast głosować 28,2 proc. ankietowanych, co oznacza niewielki wzrost – o 0,7 pkt proc.

Na ostatnim miejscu znalazła się natomiast Trzecia Droga, którą popiera 18,9 proc. To oznacza, że poparcie dla sojuszu PSL i Polski 2050 wzrosło o 2 pkt proc.

Próg wyborczy przekracza jeszcze Lewica z wynikiem 9,6 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.) oraz Konfederacja, którą wskazało 7,6 proc. uczestników sondażu (wzrost o 0,8 pkt. proc.).

1 proc. badanych wskazało odpowiedź "inna partia", natomiast 6,4 proc. respondentów nie wie, na kogo by zagłosowało.

PiS jako "formacja nr 2"

Prof. Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego ocenia, że między PiS a KO panuje obecnie "stan równowagi", podobnie stabilnie wyglądają notowania Lewicy i Konfederacji, a jedynym ugrupowaniem, które zyskuje, jest Trzecia Droga. Jego zdaniem jest to spowodowane "efektem Hołowni". – Ludzie widzą, że jest jakaś zmiana w polskiej polityce i jest za to premia – ocenia wykładowca.

– Ten sondaż pokazuje, że jedną z najciekawszych osi walki o wyborców będzie starcie Trzeciej Drogi z PiS.Trzecia Droga zbiera beneficjentów wyniku wyborczego, ale też aktywności publicznej Szymona Hołowni- mówi w rozmowie z WP prof. Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Chwedoruk.

Jak dodaje, sojusz KO z Lewicą dałby tym formacją pewne zwycięstwo w sejmikach. – PiS może w sposób trwały przesunąć się do roli "formacji numer 2", bez względu na to, jak trwały będzie mariaż PO z Lewicą, czy będzie to sojusz wykraczający poza koalicję rządzącą – wskazuje.

