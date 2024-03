Czy Polacy chcą referendum w sprawie aborcji? Oto wyniki sondażu

Na pytanie: czy powinno odbyć się referendum ws. prawa do aborcji, 56 proc. odpowiedziało, że tak, 28 proc. – nie, a 16 proc. – nie wiem. Chęć udziału w takim referendum wyraziło 73 proc., a 17 proc. odpowiedziało, że nie weźmie w nim udziału, a 10 proc., że tego nie wie.

Referendum w sprawie aborcji. Za i przeciw

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" z satysfakcją skomentowała Urszula Pasławska z PSL. – To nie będzie sukces polityków, ale sukces Polaków. Takie referendum spowoduje, że na długi czas zamkniemy ten palący problem i zakończymy dyskusję. Nawet nasi konserwatywni ludzie poprą ustawę, która wypełni wolę Polaków – powiedziała posłanka ludowców.

Przeciwnikiem referendum jest posłanka PiS Anna Milczanowska. – A jak w referendum wyjdzie, że będzie aborcja na żądanie do 12 tygodnia, to gdzie my się znajdziemy? To ogromne zagrożenie – podkreśliła w rozmowie z "SE".

W obecnym Sejmie zwolennikami referendum są politycy Trzeciej Drogi – to właśnie ta formacja złożyła projekt ustawy w tej sprawie. I tak jak inne przepisy dotyczące aborcji ma być on rozpatrywany po pierwszej turze wyborów samorządowych. Tak zdecydował marszałek Sejmu Szymon Hołownia, za co spotkała go ostra krytyka ze strony koalicyjnej Lewicy.

Prof. Chwedoruk: Małe szanse na wysoką frekwencję

Prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, uważa, że referendum aborcyjne ma małe szanse na powodzenie, czyli wysoką frekwencję. Jego zdaniem Polacy często deklarują w badaniach, że pójdą na wybory, a potem okazuje się, że tego nie robią. – Analogicznie jest z referendum. Idea referendum nie jest tak nośna jak gorący jest spór wokół aborcji – zaznaczył profesor.

Sondaż został zrealizowany przez Instytut Badań Pollster w dniach 16-17 marca 2024 roku metodą CAWI na próbie 1072 dorosłych Polaków.



