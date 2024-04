Kaczyński nie wygrał wśród wyborców PiS. Sensacyjne wyniki sondażu

To wnioski z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Super Expressu".

Morawiecki lepszy od Kaczyńskiego

Na dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, których data została wyznaczona na 9 czerwca, IBRiS sprawdził popularność polityków wśród elektoratów poszczególnych ugrupowań. Niektóre wyniki okazują się sporym zaskoczeniem. Tak jest między innymi w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości.

"Wyborcy największej opozycyjnej partii największym poparciem obdarzyli Mateusza Morawieckiego, który uzyskał 83 proc. korzystnych wskazań i wyprzedził prezesa Jarosława Kaczyńskiego (78 proc.)" – pisze "Super Express".

Nie mniejszą niespodzianką okazuje się trzecie miejsce na podium, na którym znalazł się były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Wskazało na niego 75 proc. ankietowanych. Tuż za nim z wynikiem 73 proc. znalazła się była marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Najwięcej negatywnych ocen, bo aż 39 proc. otrzymał Jacek Kurski.

W KO bez zaskoczenia

Bardziej przewidywalnie wypowiedzieli się wyborcy Koalicji Obywatelskiej, którzy najlepiej ocenili premiera Donalda Tuska. Uzyskał on w sondażu pozytywną ocenę 90 proc. respondentów.

Lider PO wyprzedził tu m.in. ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który uzyskał 84 proc. pozytywnych ocen. Najbardziej krytycznie elektorat KO postrzega byłą premier Ewę Kopacz.

Kosiniak-Kamysz. Atrakcyjna twarz kampanii Trzeciej Drogi

Co zaś o liderach Trzeciej Drogi myślą jej wyborcy? Okazuje się, że najlepiej oceniany jest to prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Pozytywnie oceniło go 92 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu z nieco gorszym wynikiem znalazł się lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Najwięcej ocen negatywnych otrzymał Adam Jarubas.

– Z badania wynika, że prezes ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz jest najbardziej sprawnym politykiem, z punktu widzenia potencjalnego i neutralnego elektoratu Trzeciej Drogi. Ten pozytywny odbiór czyni go atrakcyjną twarzą kampanii Trzeciej Drogi, czyli nie musi być ona oparta tylko na Szymonie Hołowni – skomentował te wyniki prezes IBRiS Marcin Duma.

Czarzasty najlepiej oceniany wśród wyborców Lewicy

Wyborcy Lewicy najwięcej pozytywnych ocen, bo 82 proc., przyznali Włodzimierzowi Czarzastemu. Wyprzedził on m.in. Roberta Biedronia – 74 proc., Marka Belkę – 71 proc. i Magdalenę Biejat – 70 proc.

Badanie IBRiS zostało przeprowadzone w dniach 6-8 kwietnia na próbie 1063 osób. Wzięto w nim pod uwagę "elektorat potencjalny i neutralny".

