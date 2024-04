Tusk czy Trzaskowski? Minister ujawnił kandydata KO na prezydenta

O przyszłoroczne wybory prezydenckie Adam Bodnar został w czwartek zapytany na antenie Programu 3. Polskiego Radia. v

Bodnar: Rafał Trzaskowski kandydatem KO na prezydenta

Minister sprawiedliwości stanowczo zaprzeczył, że to on będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na najwyższy urząd w państwie. – Nie będę startował w wyborach prezydenckich – oświadczył, podając jednak nazwisko kandydata.

– Kandydatem Koalicji Obywatelskiej jest pan Rafał Trzaskowski – powiedział Adam Bodnar. – Ja powtarzam to, co dzisiaj mówiła osoba zbliżona do kręgów podejmujących decyzje w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej, czyli pan Marcin Kierwiński – wyjaśnił.

Spekulacje wokół kandydata KO. Przesądziły wybory samorządowe?

Przypomnijmy, że kadencja Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia 2025 roku. Wybór jego następcy będzie miał miejsce prawdopodobnie w maju przyszłego roku. Spekulacje na temat tego, kogo wystawi w tych wyborach Koalicja Obywatelska rozgorzały na nowo tuż przed wyborami samorządowymi. Jak jeszcze w ubiegłym tygodniu pisała "Rzeczpospolita", to od ich wyników miała zależeć decyzja w tej sprawie.

Dziennik wskazywał, że murowaną kandydaturę na prezydenta Polski dałoby Trzaskowskiemu zwycięstwo w Warszawie w pierwszej turze i to z mocnym wynikiem. Druga tura bądź zwycięstwo "o włos" miało pogorszyć pozycję polityka i otworzyć drogę do prawyborów w Platformie Obywatelskiej, w wyniku których to Donald Tusk miałby nominację w kieszeni.

Rafał Trzaskowski wygrał jednak wybory w Warszawie już w pierwszej turze. Według oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej, uzyskał on 444 006 głosów, co dało mu poparcie na poziomie 57,41 procent.

