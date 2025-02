Czy Polacy obawiają się, że wojska USA zostaną od nas wycofane?

44,6 proc. badanych w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wyraża obawę, że wojska amerykańskie mogą zostać wycofane z Polski. Takich obaw nie podziela 48,2 proc. pytanych.

Wojska USA w Polsce

"Niemal po połowie skrajne opinie na ten temat wyrażają zwolennicy obozu rządzącego (47 proc. na tak, a 46 proc. na nie). Obaw takich nie mają w większym stopniu zwolennicy opozycji (PiS, Konfederacja, partia Razem) – 51 proc., ale też niezdecydowani – 46 proc." – informuje "Rzeczpospolita".

Z ankiety wynika, że wycofania żołnierzy amerykańskich z naszego kraju w nieco większym stopniu obawiają się kobiety niż mężczyźni, a także 40-latkowie (56 proc.) oraz osoby z wykształceniem średnim (54 proc.).

Badanie IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zostało przeprowadzone w dniach 20-21 lutego 2025 r. na 1069 osobowej grupie respondentów.

Prezydent Duda uspokaja

Należy jednak pamiętać, że są to jedynie spekulacje, ponieważ do tej pory nic nie wskazuje na to, żeby Waszyngton miał wycofywać wojska akurat z Polski.

We wtorek (18 lutego) w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Andrzeja Dudy ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy i Rosji gen. Keithem Kelloggiem. Prezydent rozmawiał także z Petem Hegseth’em, a później w Waszyngtonie chwilę z prezydentem Trumpem.

Prezydent powiedział, że Stany Zjednoczone nie mają absolutnie żadnych zamiarów, by zmniejszać liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce. – A wręcz przeciwnie – mam nadzieję, że ona wzrośnie – przekazał Duda.

Szef Pentagonu: Relacje niezachwiane

Hegseth zapewniał w trakcie wizyty w Polsce, że więzi USA z Polską pozostają niezachwiane. – Postrzegamy Polskę jako modelowego sojusznika na kontynencie europejskim, który chce inwestować nie tylko w swoją obronność, ale również we wspólną obronność i obronę również całego kontynentu – powiedział.

– Nasze relacje są silne i umacniają się każdego dnia. Polska jest strategicznym, frontowym partnerem na wschodniej flance NATO. Polska jest sprawdzonym sojusznikiem Sojuszu, jest modelowym sojusznikiem nie tylko w słowach, ale w czynach – zaznaczył, nawiązując do wypełniania przez Polskę z nawiązką zobowiązań w zakresie wydatków na obronność.

