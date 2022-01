Rząd uruchamia nowy program. Ogromne pieniądze dla polskiej piłki

Jak informuje Interia, na finansową pomoc kilku dyscyplinom sportowym w Polsce zostanie przekazane wkrótce aż 700 mln zł. Środki mają być rozdysponowane w formie grantów, a także premii za sukcesy i awanse do europejskich pucharów. Znaczna część pieniędzy ma trafić do klubów piłkarskich.

Portal ustalił nieoficjalnie w Ministerstwie Sportu, że każdy klub Ekstraklasy w najbliższym czasie może dostać do dyspozycji 6 mln zł, natomiast zespoły 1. Ligi – po 2 mln. Łącznie na wsparcie infrastrukturalne przeznaczono ok. 150 mln zł.

Zwycięzca zgarnie miliony

Drugim elementem rządowego programu jest wspieranie klubów, które awansują do europejskich pucharów. Corocznymi bonusami mają być nagradzane trzy pierwsze drużyny Ekstraklasy, a także zdobywca Pucharu Polski. "Za trwający sezon 2021/2022 ma to być 8 mln zł dla mistrza Polski, po 5 mln zł dla wicemistrza i trzeciej drużyny ligi oraz 6 mln zł dla zdobywcy Pucharu Polski" – czytamy.

W kolejnym sezonie stawki mają być jeszcze wyższe. Drużyna, która wystartuje w kwalifikacjach do Champions League, otrzyma aż 30 mln zł. Po ok. 20 mln zł dostaną kluby startujące w eliminacjach Ligi Europy, a triumfator Pucharu – ok. 25 mln zł. "Oznacza to więc, że na piłkę w sezonach 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 będzie przeznaczone 300 mln zł" – podkreśla Interia.

Morawiecki dał zielone światło

Według portalu, kluczową rolę w projekcie odegrał prezes PZPN Cezary Kulesza, który brał udział w spotkaniach z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem Kamilem Bortniczukiem. Ostatecznie to szef rządu dał zielone światło do realizacji programu.

Pieniądze popłyną także do klubów siatkarskich, koszykarskich, handballowych i hokejowych. Program Wsparcia Mistrzów ma być realizowany w latach 2022-2025.