Polak odpadł z Wimbledonu w pierwszej rundzie. Był faworytem

W poniedziałek Polak przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną 2:3 (6:7, 4:6, 7:5, 6:2, 6:7).

Jak poinformował portal RMF24.pl, było to piąte w historii starcie tenisistów. Po raz trzeci wygrał reprezentant Hiszpanii.

Polak odpada

Faworytem poniedziałkowego meczu był Hubert Hurkacz, który zajmował 10. pozycję w klasyfikacji światowych tenisistów, po niedawnym wygranym turnieju w niemieckim Halle. Alejandro Davidovich Fokina był natomiast 38. rakietą według rankingu Association of Tennis Professionals (ATP). Eksperci tenisa oceniali jednak, że losowanie dla reprezentanta Polski było dosyć pechowe.

Spotkanie Polaka i Hiszpana w Londynie trwało ponad trzy i pół godziny. W dodatku było dwukrotnie przerywane z powodu opadów deszczu. Hurkacz przegrał dwa pierwsze sety, ale zdołał odwrócić losy spotkania, wygrywając dwa kolejne. Niestety, w decydującej, piątej partii musiał uznać wyższość rywala.

Wimbledon 2022

Wimbledon 2022 rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do niedzieli, 10 lipca. Miejsce rozgrywania zawodów to tradycyjnie trawiaste korty All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. W tym roku odbywa się już 135. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosi 40 350 000 funtów.

Jeszcze długo przed rozpoczęciem zmagań najlepszych tenisistów świata imprezie towarzyszył ogrom kontrowersji. Wszystko za sprawą majowej decyzji organizacji ATP, która ogłosiła, iż turniej nie będzie wliczany do rankingu z powodu wykluczenia sportowców z Rosji i Białorusi.

Gest Hurkacza

W ostatnią niedzielę Hubert Hurkacz zapowiedział w mediach społecznościowych pomoc Ukrainie podczas tegorocznego Wimbledonu.

"Każdy mój as zaserwowany na Wimbledonie to 100 euro, które przekażę na pomoc dla obywateli Ukrainy. Mam nadzieję, że będzie ich mnóstwo" – oznajmił 25-latek z Wrocławia.

