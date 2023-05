Lewandowski chce, by ten przedmiot był na maturze. Można podpisać się pod petycją

Na portalu Wirtualna Polska czytamy, że 88 proc. uczniów klas 1-3 szkół podstawowych nie jest w stanie zrobić przewrotu w przód, a co trzecie polskie dziecko ma nadwagę. Sposobem na odwrócenie tego trendu ma być wprowadzenie egzaminu maturalnego z wychowania fizycznego.

Matura z WF-u

Pomysł powstał parę tygodni temu. Popiera go mistrz Europy w biegach na średnie dystanse Marcin Lewandowski. Ideę promuje w swoich mediach społecznościowych. Jak mówi, temat budzi wiele emocji.

– W moich mediach społecznościowych nie było takiego zamieszania nawet po moich największych sukcesach – powiedział WP. Lewandowski zdobył złote medale na mistrzostwach Europy w latach 2007, 2010 i 2015. – Musimy o tym rozmawiać, a już teraz widać, że temat wzbudza olbrzymie emocje – mówił sportowiec.

Polskie dzieci nie umieją kozłować?

– Jeżdżę po szkołach i widzę, jak dużym problemem są dla dzieci podstawowe ćwiczenia. To już norma, że dzieci nie są w stanie wykonać choćby jednego podciągnięcia na drążku czy przewrotu w przód. Jestem tym załamany – kontynuował europejski mistrz.

Z badań przeprowadzonych przez przedstawicieli warszawskiej AWF w szkołach podstawowych we wszystkich województwach w Polsce wynika, że 74 proc. uczniów klas IV-VI nie potrafi kozłować. 78 proc. dzieci z klas VII-VIII nie potrafi pokonywać przeszkód w biegu.

16 tys. osób podpisało petycję

– Sport to tak samo ważna, a może nawet ważniejsza dziedzina życia, jak choćby fizyka. Na razie chodzi jedynie o wprowadzenie WF-u jako przedmiotu dodatkowego na maturze, ale może w przyszłości obejmie to wszystkich. Sport to bardzo ważna część życia i warto, by kończąc szkołę młodzi ludzie mieli choćby podstawowe umiejętności. Zaczęliśmy o tym dyskutować, a to oznacza, że mamy już pierwszy sukces – stwierdził Lewandowski.

Na stronie maturazwf.pl można wirtualnie podpisać petycję o wprowadzenie egzaminu dojrzałości z wychowania fizycznego do polskiego systemu edukacji. Znajdziemy tam informację, że prawie 17 tys. osób poparło tę inicjatywę. Jeśli organizatorzy uzbierają 100 tys. podpisów, będą mogli złożyć tę propozycję w Sejmie jako obywatelską inicjatywę ustawodawczą.

Według pomysłodawców matura z WF-u mogłaby uwzględniać np. odbijanie piłki do siatkówki sposobem górnym i dolnym 20 razy, czy strzał na bramkę z 11 metrów. W części teoretycznej maturzyści byliby pytani np. o reguły gier drużynowych.

