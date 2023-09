Sensacyjne doniesienia. Polska chce zorganizować letnie igrzyska olimpijskie 2036

Andrzej Duda poinformował o planach dotyczących organizacji igrzysk podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki. Prezydent przekazał, że w najbliższych dniach przygotuje stosowny list do prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

– Chcę z tego miejsca ogłosić, po konsultacjach, które odbyliśmy z szefostwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, że jest naszą ambicją i zamiarem, aby rozpocząć starania o letnie igrzyska olimpijskie w naszym kraju w 2036 roku. Dosłownie w najbliższych dniach przygotuję stosowny list do prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i przekażę go na ręce prezesa PKOl-u, który udaje się na spotkanie z Thomasem Bachem 6 października. List ten zostanie przekazany na ręce prezydenta i liczę na to, że uruchomi on nasze starania – mówił polityk.

Igrzyska 2036

Prezydent podkreślił, że w ciągu ostatnich 11 lat Polska organizowała dwa wielkie wydarzenia sportowe – Euro 2012, które były organizacyjnym sukcesem oraz igrzysk europejskich, które odbyły się w tym roku. – To wszystko skłoniło nas, wobec realizowanych planów inwestycyjnych w naszym kraju, aby podjąć starania o największe możliwe sportowe wydarzenie na świecie, a mianowicie o letnie igrzyska olimpijskie – tłumaczył.

Andrzej Duda zapewnił, że trzynaście lat to wystarczający okres, aby przygotować niezbędną infrastrukturę drogową i sportową.

O organizację igrzysk w 2036 roku walczą obecnie Meksyk, Indonezja i Turcja. Swoje zgłoszenia trzeba przesłać do 2025 roku, więc można oczekiwać, że ta lista się jeszcze powiększy.

Polska zorganizuje mistrzostwa świata siatkarzy

Premier Mateusz Morawiecki przekazał dzisiaj z kolei, że Polska zorganizuje mistrzostwa świata siatkarzy.

– Mogę uroczyście zapowiedzieć, że Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2027 r. odbędą się w Polsce – przekazał Morawiecki.

Jak dodał, "to znakomita wiadomość dla wszystkich fanów sportu, ale w szczególności fenomenalna postawa naszych siatkarzy, siatkarek, naszych kibiców spowodowała, że znowu uzyskaliśmy możliwość realizacji tej imprezy, która ma rangę najwyższą, rangę światową".

