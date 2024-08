Polska w finale igrzysk. Dreszczowiec w Paryżu

Pierwszy set nasi zawodnicy rozstrzygnęli na swoją korzyść stosunkiem 25:23. Drugi set rozpoczął się dobrą grą Biało-Czerwonych. Polacy prowadzili, ale partia ponownie była bardzo wyrównana. Było 25:25 i ostatecznie górą byli Amerykanie.

Polska vs USA 3:2

W trzeciej odsłonie reprezentacja USA wyraźnie przeważała. Podczas gdy Amerykanie grali niemal bezbłędnie, Polacy popełniali sporo pomyłek. Set zakończył się wynikiem 25:14 na korzyść ekipy amerykańskiej. W czwartej części spotkania drużyna prowadzona przez Nikolę Grbica ponownie złapała rytm, doprowadzając po ciężkiej batalii (25:23) do stanu 2:2.

Początek tie-breaka należał do Biało-Czerwonych, ale przeciwnicy zaczęli odrabiać straty. W grze nerwów w końcówce Polacy okazali się lepsi. Wynik 15 do 13 i awans do finału.

W finale igrzysk z Francją albo Włochami

W fazie grupowej igrzysk nasi siatkarze pokonali Egipt 3:0, Brazylię 3:2 i ulegli Włochom 1:3. W ćwierćfinale Polacy pokonali Słowenię 3:1.

W drugim półfinale gospodarze Francuzi zagrają z aktualnymi mistrzami świata Włochami. Zwycięzca zmierzy się w finale z Polską, przegrany – ze Stanami Zjednoczonymi o trzecie miejsce.

Wielki finał odbędzie się w sobotę 10 sierpnia o 13:00.

Gratulacje od polityków

Za pośrednictwem mediów społecznościowych spływają gratulacje i podziękowania od internautów, a także od polityków.

"Jeeeest! Czekaliśmy na to prawie pół wieku!" – napisał premier Donald Tusk. "Gramy o złoto" – wyraził radość były szef rządu Mateusz Morawiecki.

Komentarz zamieścił również wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. "Co za mecz! Brawo Panowie! Po złoto!" – czytamy w jego poście.

Na X szybko pojawiły się gratulacje od polityków wszystkich formacji politycznych, które mają reprezentacje w parlamencie.

