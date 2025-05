Trudna rywalka Igi Świątek w ćwierćfinale Roland Garros

O ćwierćfinał Roland Garros Świątek zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną, która wyeliminowała Łotyszkę Jelenę Ostapenko. Z jednej strony jest to dobra wiadomość, bo Świątek Ostapenko grała dotychczas sześć razy i wszystkie te spotkania zakończyły się jej porażką. Z drugiej strony, wygrana nad Łotyszką może świadczyć o powrocie Rybakiny do wysokiej formy.

Iga Świątek z Rybakiną w ćwierćfinale Ronald Garros

Warto jednak zwrócić uwagę, że z Rybakiną tenisistka z Raszyna ma wyrównany bilans 4-4. Dwa ostatnie mecze wygrała Polka. Branżowe media piszą, że Rybakina przeżywa w ostatnim roku kryzys.

Mecz zostanie rozegrany na korcie centralnym w niedzielę 1 czerwca nie przed 13.00. Zawodniczki wyjdą na kort po meczu Jasmine Paolini — Elina Switolina, który rozpocznie się o 11.00.

Do tej pory w turnieju Świątek nie straciła seta. W 1 rundzie pokonała Rebeccę Šramkovą 6:3, 6:3, w drugiej zwyciężyła z Emmą Raducanu 6:1, 6:2, a w trzeciej okazała się lepsza od Jaqueline Cristian, wygrywając 6:2, 7:5.

Czterokrotna mistrzyni Paryża

Świątek walczy w Paryżu o czwarty tytuł z rzędu, co nie udało się żadnej tenisistce od ponad 100 lat. Po raz pierwszy od 2021 r. nie gra tam jako liderka światowego rankingu. Na liście WTA jest obecnie piąta.

Świątek triumfowała w French Open w latach 2020, 2022, 2023 i 2024 roku. Jest to jeden z czterech najważniejszych turniejów zawodowych rozgrywek tenisa. Trzy pozostałe to: Australian Open, Wimbledon i US Open. Ten ostatni Świątek wygrała w 2022 roku. Łącznie triumfowała zatem w wielkim szlemie aż pięć razy.

Rok temu polska zawodniczka pokonała w finale Roland Garros wspomnianą Włoszkę Jasmine Paolini.