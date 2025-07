Trzysetowy bój Świątek na Wimbledonie. Wiadomo, z kim zagra w trzeciej rundzie

W drugiej rundzie polska tenisistka okazała się lepsza od Amerykanki Catherine McNally. Mecz trwał prawie dwie i pół godziny i zakończył się wynikiem 5:7, 6:2, 6:1.

Wygrana Igi Świątek

Szczególnie nerwowy był pierwszy set, którego polska zawodniczka przegrała mimo prowadzenia 4:1. Do gry faworytki wkradło się sporo błędów, a rywalka – solidna deblistka – dobrze serwowała i udanie kończyła część akcji przy siatce.

W drugiej partii gra Świątek wyglądała coraz lepiej. Po pewnym utrzymaniu swojego serwisu szybko wypracowała sobie dwa brejpointy. Ostatecznie potrzebowała ich aż sześć, ale przełamała tenisistkę z USA. Trzeci gem poszedł gładko, a przy stanie 3:1 Polka zaczęła trafiać pierwszym podaniem z dużą regularnością. Dzięki temu znacznie łatwiej było jej trzymać McNally na dystans. Ostatecznie Świątek, grająca już z dużo większą kontrolą i spokojem, przełamała rywalkę jeszcze raz i wygrała drugiego seta do dwóch.

W ostatniej odsłonie przewaga fizyczna i kondycyjna Polki była już bardzo wyraźna. Honorowego gema McNally wyszarpała przy stanie 0:5, kiedy ostateczny wynik był już formalnością.

Trzecia rudna z Collins

W trzeciej rundzie przeciwniczką Polki będzie Amerykanka Danielle Collins. Panie zagrają w sobotę.

Jej największe osiągnięcie to finał Australian Open w 2020 roku. Obecnie zajmuje w rankingu zawodowych tenisistek WTA 54 miejsce. W pojedynkach z Igą Świątek bilans jest zdecydowanie na korzyść Polki 7 do 2.

W pierwszej rundzie Wimbledonu po dobrym meczu Świątek pokonała w dwóch setach 22-letnią rosyjską zawodniczkę Polinę Kudiermietową.

Trawa nie jest ulubioną nawierzchnią Polki

Na razie Iga Świątek nie odniosła na Wimbledonie spektakularnych sukcesów. Najlepsza polska tenisistka – pięciokrotna triumfatorka Wielkiego Szlema (cztery razy Rolland Garros, raz US Open) – najwyżej doszła w roku 2023 – do ćwierćfinału. Mimo to Iga jest jedną z faworytek turnieju. Obecnie w rankingu WTA plasuje się na czwartym miejscu.

Turniej Wimbledon

Wimbledon to jeden z czterech najważniejszych turniejów zawodowych rozgrywek tenisa, zarazem najstarszy i najbardziej prestiżowy. Rozgrywany jest na kortach trawiastych. Zawody rozgrywane są corocznie na przełomie lipca i sierpnia, czyli w połowie sezonu tenisowego. Podczas gdy standardowe turnieje trwają tydzień, wielka czwórka jest zawsze rozplanowana na dwa tygodnie. Ponadto, mężczyźni grają mecze nie do dwóch, lecz do trzech wygranych setów.

