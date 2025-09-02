Hitowy transfer w Ekstraklasie. Reprezentant Polski dołączył do Legii

We wtorek Legia Warszawa oficjalnie ogłosiła transfer Kacpra Urbańskiego. 20-letni pomocnik podpisał ze stołecznym klubem umowę do 2028 r.

"Kacper Urbański nowym piłkarzem Legii Warszawa! Jeden z najbardziej uzdolnionych zawodników młodego pokolenia w Polsce, reprezentant kraju, podpisał z klubem kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/28" – podano.

Urbański w Legii. "To jest mój cel"

Kacper Urbański rozgrał blisko 40 spotkań na poziomie Serie A w barwach Bolonii i Monzy. Ma za sobą także występy w Lidze Mistrzów w sezonie 2024/25, m.in. w meczach z Liverpoolem i Benfiką. Na Półwysep Apeniński środkowy pomocnik trafił z Lechii Gdańsk po zaledwie czterech spotkaniach na poziomie PKO Bank Polski Ekstraklasy, w której zadebiutował jako 15-latek w 2019 r. Był wówczas drugim najmłodszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek wystąpił na tym szczeblu rozgrywek.

W reprezentacji Polski Urbański pierwszy raz zagrał w czerwcu ubiegłego roku z Ukrainą, zaliczając asystę. Następnie był powołany na Euro 2024 w Niemczech, gdzie wystąpił we wszystkich trzech meczach fazy grupowej. Łącznie w biało-czerwonych barwach rozegrał 11 spotkań. Wcześniej przez wiele lat występował w reprezentacjach młodzieżowych kraju.

– Wybrałem Legię, ponieważ jestem głodny gry i wiem, co chcę osiągnąć. Moim celem jest wygrywanie – chcę zdobyć mistrzostwo Polski oraz dotrzeć do finału Ligi Konferencji. Wracam do Polski bogatszy o pięć lat doświadczeń zdobytych we Włoszech, które – jestem przekonany – pomogą mi w zdobywaniu punktów z tą drużyną. Jestem gotowy i nie mogę się doczekać, aby zdobywać bramki i asysty na Łazienkowskiej. Wiem, że Legia słynie z fantastycznej atmosfery na stadionie, która jest znana w całej Europie. Cieszę się, że będę mógł kontynuować karierę w tym miejscu i mam nadzieję, że moją grą będę dawał radość kibicom, bo to dla mnie najważniejsze. Gra w piłkę to dla mnie spełnienie, zarówno piłkarskie, jak i życiowe – powiedział Kacper Urbański, cytowany w komunikacie przez klubowe media.

