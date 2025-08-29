Pierwsze powołania Urbana. Wielki powrót do reprezentacji Polski

W piątek w samo południe Jan Urban ogłosił powołania na swoje pierwsze zgrupowanie w roli selekcjonera reprezentacji Polski. We wrześniu biało-czerwoni zagrają z Holandią (4 września, godz. 20:45) oraz Finlandią (7 września, godz. 20:45) w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026.

Najważniejsza dla kibiców była kwestia Roberta Lewandowskiego, który zrezygnował z gry w kadrze, dopóki selekcjonerem będzie Michał Probierz. – Oczywiście zrobię wszystko, żeby Robert wrócił, bo wiemy, w jakiej sytuacji jest polska piłka – zapowiadał nowy selekcjoner Jan Urban. Jak podkreślił, dziś nie można sobie pozwolić na to, żeby "Lewego" nie było w drużynie narodowej.

Urban odkrył karty. Co z Lewandowskim?

Jak się okazuje, Lewandowski wrócił do kadry i – co więcej – odzyskał opaskę kapitana. W poniedziałek pojawi się wraz z Janem Urbanem na konferencji prasowej. Nie jest to jedyny powrót do reprezentacji. Nowy selekcjoner zdecydował się powołać Kamila Grosickiego, który w czerwcu... zakończył karierę reprezentacyjną.

Kadra Polski na mecze z Holandią i Finlandią:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Bartosz Mrozek, Kamil Grabara, Łukasz Skorupski

Obrońcy: Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Arkadiusz Pyrka, Paweł Wszołek, Matty Cash, Jakub Kiwior, Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski

Napastnicy: Adam Buksa, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Karol Świderski

"Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek. Zawodnicy zostali już o tym poinformowani – rozmawiałem z nimi i chciałem, by to oni jako pierwsi dowiedzieli się o mojej decyzji. Jest ona ostateczna i temat opaski kapitańskiej uważam za zamknięty, nie będziemy go więcej komentować" – przekazał trener Urban, cytowany w komunikacie PZPN.

