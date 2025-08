Kurski znów uderzył w TVP. "To już nudne, jednak należy tę hańbę odnotować"

W niedzielę w chińskim Ningbo polscy siatkarze rozbili reprezentację Włoch 3:0 (25:22, 25:19, 25:14) w meczu finałowym Ligi Narodów i po raz drugi w historii wygrali te prestiżowe rozgrywki.

Co więcej, biało-czerwoni w całym turnieju finałowym nie przegrali ani jednego seta. W półfinale drużyna prowadzona przez serbskiego trenera Nikolę Grbicia wygrała z Brazylią 3:0 (28:26, 25:19, 25:21), zaś w ćwierćfinale – z Japonią 3:0 (25:23, 26:24, 25:12).

Kurski atakuje TVP. "Niszczą sport"

"BRAWO BIAŁO-CZERWONI. WSTYD DLA NEO-TVP w LIKWIDACJI. To już nudne, jednak należy tę hańbę Koalicji 13 Grudnia odnotować" – napisał na platformie X Jacek Kurski, były prezes Telewizji Polskiej.

"Nasza fantastyczna reprezentacja po raz drugi w historii wygrała prestiżową Ligę Narodów w siatkówce mężczyzn. Brawo! Co w tym czasie pokazywał TVP Sport? Powtórkę zeszłorocznego Tour de Pologne. Tuskowe łajzy wydają kilkanaście milionów euro na beznadziejne mecze 3-4 wyboru Ligi Mistrzów (zamiast hitów), ale nie są w stanie zabezpieczyć praw do meczów Biało-Czerwonych w dyscyplinie, w której jesteśmy najlepsi na świecie" – skomentował.

"Siatkówkę odzyskaliśmy dla Polaków po prawie dwóch dekadach zakodowania przez Polsat i pokazywaliśmy wszystkie nasze sukcesy od 2018 roku. Wszystkie aż do 2023" – przypomniał były szef TVP.

"Jedyna rzecz, która naprawdę udaje się rympałkom K13G to likwidacja Telewizji Polskiej. Ale zjawisko jest poważniejsze, gdyż poza samą szorującą po dnie oglądalnością innych anten, likwidatorzy Telewizji niszczą sport, ostatni bastion przestrzeni bazującej na wspólnocie doświadczeń, poczuciu tożsamości narodowej, przestrzeni jednoczącej wszystkich Polaków. Czynią to albo z debilizmu albo ze świadomego działania na szkodę TVP. Dobitnym tego przykładem jest to co zrobiono z odcięciem widzów nadawcy publicznego od siatkówki. Odpowiedzą wkrótce za to" – czytamy.

