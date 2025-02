Liga Mistrzów w TVP. Kurski: Tak zabijają futbol

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Jacek Kurski opisał sprawę zakupu meczów piłkarskich przez TVP. Były prezes TVP dowodził, że władze "nowej" TVP dokonują przepłaconych zakupów. Pokazał to na przykładzie meczów piłkarskich. I zawiadomił prokuraturę.

"Przekonajcie się sami jakimi pajacami są ludzie Tuska, którzy siłowo przejęli TVP, a przy okazji – jaką komedią są rozliczenia PiS, gdzie złodziej krzyczy Łapaj złodzieja" – pisał.

Kurski porównał kwoty wydane na zakupy sportowe poprzez poprzednie władze TVP i te obecne. "Jeśli od 15 mln € za kontent premium sport odjąć pakiet siatkówki wart co najmniej 5-6 mln € oraz Ligę Europy wartą 1,5- 2 mln €, to realnie za mecz pierwszego wyboru Ligi Mistrzów UEFA płaciliśmy 7,5 mln € w sezonie. A Gorgosz i Sygut za g*wniany mecz drugiego wyboru zapłacili 13,5 mln euro! Na rynku mecz drugiego wyboru ma wartość 30% pierwszego wyboru. Czyli gdyby oni kupowali mecz pierwszego wyboru zapłaciłyby 45 mln € za sezon czyli…6 razy drożej niż my! Tyle samo przepłacają zatem (sześciokrotnie) za mecz drugiego wyboru. Za to widownia jaką neoTVP gromadzi teraz przed telewizorami na LM sięga 0,3-0,4 mln, gdy za moich czasów wynosiła śr. 2 miliony (na superhitach 4-5 milionów.) Jeśli efektywność zakupu mierzyć ceną i widownią to tuskowe rympałki Gorgosz i Sygut na 6-krotnie przepłaconym kontencie mają 5-krotnie mniejszą widownię. Czyli podejmują 30-krotnie mniej efektywne, absurdalne decyzje" – wskazuje.

Kurski: Za sześć razy większą kasę mają pięć razy mniejszą widownię

Były prezes TVP ponownie nawiązał do zakupu meczów piłkarskich przez "nową" TVP. "Za szajs ten zapłacili pieniądze większe niż my za hity. W rezultacie za sześć razy większą kasę mają pięć razy mniejszą widownię. Mistrzowie!" – wskazuje Kurski. "Wczoraj, żeby było śmieszniej, wybrali mecz nawet nie drugiego wyboru, (jak np. ze względu na fanatycznych kibiców szkockich czy holenderskich Celtic-Bayern czy Feyenoord-Milan), lecz – wprost najgorszy w całej kolejce, mdły Monaco-Benfica. Za tydzień w środę gdy piłkarski świat będzie żył hitem gigantów, tzw. przedwczesnym finałem Real-Manchester City, neoTVP pokaże… PSV" – dodaje.

Jacek Kurski zwraca uwagę, że "z polityki Gorgoszów i Sygutów podśmiewają się na antenie nawet goście i dziennikarze TVP Sport". "Posłuchajcie dialogu po wczorajszej transmisji meczu w TVP1 i przed magazynem skrótów innych meczów: -„To była atmosfera sparingu, pikniku, panowie uciekajcie bo za chwilę będzie prawdziwa Liga Mistrzów”. -„Dokładnie!” Prawdziwa Liga Mistrzów, czyli ta, której widzowie neoTVP za rządów Tuska, mimo wydania 13,5 mln Euro, zobaczyć na żywo nie mogą. Dno" – zaznaczył.

