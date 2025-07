Lewandowski wróci do kadry? Urban zabiera głos

W środę Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) potwierdził oficjalnie, że nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski będzie Jan Urban. Wyłonienie nowego szkoleniowca biało-czerwonych było konieczne po rezygnacji złożonej przez Michała Probierza. Jego odejście poprzedził potężny zgrzyt z Robertem Lewandowskim, któremu ten odebrał opaskę kapitana. W reakcji na tę decyzję, "Lewy" poinformował, że rezygnuje z gry w kadrze do czasu, kiedy trenerem będzie Probierz.

Lewandowski znów w reprezentacji? Jan Urban: Zrobię wszystko, żeby wrócił

Skoro więc Michała Probierza już nie ma w reprezentacji, co dalej z Lewandowskim? Czy automatycznie powróci on do kadry? O swoich planach wobec niego poinformował na kanale PZPN Łączy nas Piłka nowy selekcjoner.

– Wyobraźmy sobie, bo nikt tego nie mówi, że Robert mówi: "Ja naprawdę kończę z reprezentacją, chcę na koniec kariery skoncentrować się wyłącznie na klubie". Może tak być – zaczął Urban, po czym zapowiedział: "Ja oczywiście zrobię wszystko, żeby tak się nie stało i żeby Robert wrócił, bo wiemy, w jakiej sytuacji jest polska piłka".

Według Urbana, dziś nie można sobie pozwolić na to, żeby "Lewego" nie było w kadrze. Podkreślił, że to w dużej mierze dzięki niemu biało-czerwoni mogli brać w ostatnim czasie udział w licznych turniejach.

"Nie widzę innej możliwości"

Z zapowiedzi selekcjonera wynika, że zamierza on osobiście porozmawiać z piłkarzem Barcelony. Tak jak nowi trenerzy jeździli do Cristiano Ronaldo czy Lionela Messiego, tak i on nie będzie miał problemu, żeby pojechać do Lewandowskiego. Jak podkreślił, nie ma w tym nic złego.

– Nie widzę innej możliwości. Wtedy będę mógł wykreować własną opinię na to, co się stało, jak to trzeba poukładać, ale postać Roberta dla naszej reprezentacji jest bardzo ważna. Wiek? Przepraszam, ale liczby, jakie osiąga są znakomite i osiąga je w lidze hiszpańskiej, a nie np. w Arabii Saudyjskiej – wyjaśnił.

Urban poinformował ponadto, że planuje odbyć rozmowę także z Piotrem Zielińskim, który decyzją Probierza, przejął opaskę kapitana.

