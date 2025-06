Po decyzji Probierza Lewandowski ogłosił rezygnację z gry w reprezentacji

"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski" – przekazał na platformie X Robert Lewandowski.

"Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" – dodał piłkarz.

O swojej decyzji zawodnik poinformował chwilę po ogłoszeniu zmiany kapitana Biało-Czerwonych. Selekcjoner Michał Probierz ogłosił, że być Lewandowski przestaje być kapitanem reprezentacji.

Opaskę przejmie Piotr Zieliński

Jak podano w komunikacie opublikowanym w serwisie X, poinformował on osobiście Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy.

Lewandowski objął kapitańską opaskę w 2014 roku, przejmując ją od Jakuba Błaszczykowskiego decyzją ówczesnego trenera Adama Nawałki. Od tamtej pory prowadził reprezentację w 93 meczach, co stanowi rekord w historii polskiej kadry narodowej.

Piotr Zieliński rozegrał w reprezentacji 99 meczów. Strzelił 14 goli. Aktualnie jego klub to włoski Inter Mediolan.

Stanowski: Ma nadzieję, że trenera zwolnią

Decyzję gracza Barcy na szybko skomentował szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski, który – przypomnijmy – wiele lat był dziennikarzem sportowym, zajmującym się przede wszystkim piłką nożną.

"Lewandowski pisząc, że dla tego selekcjonera w kadrze już nie zagra, ale ogólnie to ma nadzieję, że jeszcze w kadrze zagra napisał ni mniej ni więcej tyle, że ma nadzieję, że obecna kadra będzie odnosiła złe wyniki i trenera zwolnią. Zaraz oczywiście może się okazać, że nie to miał na myśli i "życzy chłopakom jak najlepiej" – napisał.

"Za Probierza zaczęło się odchodzenie od Lewandowskiego"

"Za kadencji Michała Probierza zaczęło się powolne odchodzenie Lewandowskiego z reprezentacji. Stracił dwa zgrupowania i jeden mecz Euro 2024 przez problemy zdrowotne. Na to czerwcowe, przy okazji meczów z Mołdawią i Finlandią, nie przyjechał, tłumacząc to potrzebą odpoczynku i regeneracji po intensywnym sezonie w Barcelonie. W studiu w TVP Sport mówił o zmęczeniu fizycznym i psychicznym. Eksperci w krytyce decyzji Lewandowskiego o opuszczeniu zgrupowania nie brali pod uwagę wyczerpania mentalnego, o co napastnik FC Barcelony miał pretensje" – czytamy na branżowym portalu Sport.pl.

W niedzielę reprezentanci Polski udali się do Helsinek, gdzie we wtorek zmierzą się z Finlandią w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata. W zgrupowaniu w Katowicach, trwającym tydzień, Lewandowski nie uczestniczył, tłumacząc swoją nieobecność zmęczeniem po wyczerpującym sezonie ligowym.