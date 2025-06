"Reprezentacja to znacznie więcej niż ego". Mistrz świata miażdży Lewandowskiego

Odejście Roberta Lewandowskiego z reprezentacji Polski rozgrzała do czerwoności media społecznościowe. Głos w sprawie trzęsienia ziemi w kadrze postanowił zabrać Marcin Możdżonek. Były siatkarz nie szczędził "Lewemu" gorzkich słów.

Możdżonek ostro o decyzji Lewandowskiego: Reprezentacja to znacznie więcej niż indywidualne ambicje, czy ego

"Sorry, to nie jest poważne podejście do gry z orzełkiem na piersi. Wręcz przeciwnie... Reprezentacja Polski to coś wyjątkowego. To wielki honor móc być jej częścią, poświęcać się i walczyć dla niej. To jest też wyzwanie i próba charakteru dla zawodników. Tak, nie zawsze jest przyjemnie. Ciągła krytyka, presja wyniku, permanentny stres. Ból, krew, pot i łzy. Nie wszyscy się na to godzą, ale proszę mi wierzyć, warto!" – podkreślił na platformie X.

Były kapitan siatkarzy przyznał, że sam również miewał problemy z trenerem kadry, jednak nigdy nawet przez myśl mu nie przeszło, aby zrezygnować.

"Właśnie pomimo przeciwności byłem tam. Schowałem swoje ambicje do kieszeni i pomagałem jej jak mogłem najlepiej. Nie zawsze trzeba grać w pierwszym składzie. Nie zawsze trzeba być ulubieńcem szkoleniowca. Można pomagać drużynie na wiele sposobów: na treningu, z ławki rezerwowych, poza boiskiem, służyć radą i być przykładem dla młodszych kadrowiczów" – dodał.

Możdżonek zaznaczył przy tym, że reprezentacja to znacznie więcej niż indywidualne ambicje, czy ego. "Reprezentacja to największy zaszczyt i wyróżnienie dla sportowca. Nie zostawia jej się w potrzebie. Nigdy" – wskazał.

Kończąc, były siatkarz stwierdził, że pytanie o grę w kadrze Polski zawsze powinno brzmieć tak: co Ty możesz dać reprezentacji, a nie co reprezentacja może dać Tobie.

Lewy rezygnuje z gry w kadrze po decyzji Probierza

Fanami piłki nożnej wstrząsnęła w niedzielę wieczorem informacja o rezygnacji Roberta Lewandowskiego z gry w reprezentacji Polski.

"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski" – przekazał za pośrednictwem platformy X "Lewy".

"Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" – dodał.

Wpis piłkarza był reakcją na wcześniejszy komunikat PZPN. Poinformowano w nim o decyzji selekcjonera Michała Probierza, w wyniku której Lewandowski przestaje być kapitanem kadry. Przekazano ponadto, że opaskę kapitana przejmie Piotr Zieliński.

Czytaj też:

Trzęsienie ziemi w kadrze. Znamy kulisy odejścia LewandowskiegoCzytaj też:

Po decyzji Probierza Lewandowski ogłosił rezygnację z gry w reprezentacjiCzytaj też:

Robert Lewandowski przestaje być kapitanem. Wiadomo, kto przejmie opaskę