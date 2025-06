Trzęsienie ziemi w kadrze. Znamy kulisy odejścia Lewandowskiego

Fanami piłki nożnej wstrząsnęła w niedzielę wieczorem informacja o rezygnacji Roberta Lewandowskiego z gry w reprezentacji Polski.

Burza wokół Lewandowskiego. Piłkarz rezygnuje z gry w reprezentacji

"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski" – przekazał za pośrednictwem platformy X "Lewy".

"Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" – dodał.

Wpis piłkarza był reakcją na wcześniejszy komunikat PZPN. Poinformowano w nim o decyzji selekcjonera Michała Probierza, w wyniku której Lewandowski przestaje być kapitanem kadry. Przekazano ponadto, że opaskę kapitana przejmie Piotr Zieliński.

"Probierz zadzwonił do Roberta"

Kulisy rozstania Lewandowskiego z kadrą ujawnił w kanale Meczyki.pl dziennikarz Tomasz Włodarczyk. – Michał Probierz zadzwonił do Roberta, zakomunikował swoją decyzję, rozłączył się, a po sekundzie pojawił się komunikat na platformie X – powiedział. Dziennikarz podkreślił, że decyzja w tej sprawie była jednostronna. – Tu nie było żadnej dyskusji – dodał.

Prawdopodobnie więcej informacji poznamy w poniedziałek o 15.15. To właśnie na tę godzinę Polski Związek Piłki Nożnej zapowiedział konferencję prasową. Oprócz Michała Probierza ma na niej pojawić się nowy kapitan reprezentacji Piotr Zieliński.

twitter

W niedzielę reprezentanci Polski udali się do Helsinek, gdzie we wtorek zmierzą się z Finlandią w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata. W zgrupowaniu w Katowicach, trwającym tydzień, Lewandowski nie uczestniczył, tłumacząc swoją nieobecność zmęczeniem po wyczerpującym sezonie ligowym.

