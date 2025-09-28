Siatkówka. Polacy z brązowym medalem mistrzostw świata

Biało-czerwoni pokonali Czechów w meczu na Filipinach 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21) i zakończyli turniej na trzecim miejscu.

Polacy poza trzema złotymi krążkami MŚ (1974, 2014 i 2018), mają w swoim dorobku również dwa srebra (2006 i 2022).

Siatkarze z brązowym medalem mistrzostw świata. Gratulacje od ministra sportu

Zawodnikom pogratulował w mediach społecznościowych minister sportu Jakub Rutnicki.

"Polscy siatkarze brązowymi medalistami mistrzostw świata! Po raz pierwszy w historii. Wielki szacunek dla zawodników za pokazany charakter i podniesienie się w tak krótkim czasie po wczorajszym półfinale. Jesteśmy z Was dumni!" – napisał szef resortu na portalu X (dawniej Twitter).

