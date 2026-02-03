PZPN zrywa współpracę z kibicami. Wydano oświadczenie

We wtorek Polski Związek Piłki Nożnej wydał komunikat, w którym przekazał, że zakończył współpracę ze stowarzyszeniem kibiców "To My Polacy". "Przedstawiciele organizacji zostali o tym poinformowani podczas dzisiejszego spotkania z Wiceprezesem PZPN Adamem Kaźmierczakiem w siedzibie federacji. Decyzja ta jest konsekwencją skandalicznych i niebezpiecznych wydarzeń, które miały miejsce podczas meczu kwalifikacji do MŚ 2026 Polska – Holandia, rozegranego 14 listopada 2025 roku na PGE Narodowym" – czytamy.

Przypomnijmy, że służby zakazały wniesienia na stadion patriotycznej oprawy. Chodziło o tzw. sektorówkę z orłem w koronie i napisem: "Do boju Polsko!". – Z jakiegoś nieznanego nam powodu, zostaliśmy wręcz zdeptani. Była przygotowana cudowna, patriotyczna oprawa. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, przygotowania trwały od dłuższego czasu. W dzień meczu dowiedzieliśmy się, że decyzją służb mundurowych nie będzie gniazda i nie będziemy mogli wnieść oprawy. To decyzja dla nas kompletnie niezrozumiała – mówił Mateusz Pilecki ze stowarzyszenia "To My Polacy" w wypowiedzi dla Kanału Sportowego.

Race na murawie

Mecz został przerwany na kilka minut z powodu użycia materiałów pirotechnicznych i wrzucenia ich na murawę. PZPN podkreślił, że takie działania "bezpośrednio zagrażały zdrowiu i życiu uczestników wydarzenia". "W wyniku tych incydentów federacja stanęła w obliczu realnego zagrożenia zamknięcia stadionu przed kolejnymi meczami barażowymi, a finalnie została ukarana przez UEFA dotkliwą karą finansową" – zaznaczono w komunikacie.

– Takie zachowania są absolutnie niedopuszczalne. Każdy mecz reprezentacji narodowej powinien być prawdziwym świętem piłki nożnej – miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich uczestników. Incydenty tego typu niosą ze sobą ogromne ryzyko: zagrożenie bezpieczeństwa, straty wizerunkowe i ryzyko utraty możliwości kibicowania polskiej drużynie. Nie możemy na to pozwolić. Reprezentacja Polski zasługuje na doping, który jednoczy, a nie dzieli – stwierdził Adam Kaźmierczak, wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych.

Baraże MŚ 2026

W półfinale baraży mistrzostw świata 2026 Polska zagra z Albanią. Spotkanie odbędzie się 26 marca na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Potencjalnym rywalem biało-czerwonych w finale baraży mundialu będzie zwycięzca pary Ukraina – Szwecja. Ten mecz zostanie rozegrany na wyjeździe.

Mistrzostwa świata, po raz pierwszy z udziałem 48 reprezentacji, odbędą się od 11 czerwca do 19 lipca. Gospodarzami turnieju będą Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk.

