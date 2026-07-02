Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Wiadomo z kim zagra

Polska tenisistka od początku była bardzo skoncentrowana, grała pewnie i precyzyjnie, unikając niewymuszonych błędów (w całym secie zanotowała ich jedynie 5). Zaowocowało to dwoma szybkimi przełamaniami serwisu rywalki i po zaledwie 15-minutach było już 4:0. Pliskova nie mogła znaleźć żadnego sposobu na nawiązanie walki. Wynik pierwszego seta – 6:1.

W drugiej partii Czeszka postawiła poprzeczkę znacznie wyżej, szybko przełamując podanie Świątek. Do tego w grze zawodniczki z Raszyna zaczęły pojawiać się błędy – w pierwszych pięciu gemach drugiego seta popełniła ich 12. Ostatecznie poprawa gry Pliskovej niewiele się zdała, bo Polka stopniowo odzyskiwała swój rytm i zakończyła tę odsłonę przewagą trzech gemów. Wygrana 6:1 6:3 i awans do trzeciej rundy.

Iga Świętek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu

W pierwszej rundzie zawodów Polka wygrała w trzech setach z Amerykanką Taylor Townsend. Kolejną rywalką Świątek będzie 21-letnia Filipinka Alexandra Eala z Czech, która pokonała Mayę Joint z Australii. Eala zajmuje obecnie 32 miejsce w rankingu WTA. W tegorocznym turnieju jest rozstawiona z numerem 29.

Joint w pierwszej rundzie wyeliminowała z turnieju 44-letnią Serenę Williams. Legendarna Amerykanka otrzymała tzw. dziką kartę, by mogła wystąpić na Wimbledonie.

Polka broni tytułu

Przypomnijmy, że w 2025 roku Iga Świątek została mistrzynią Wimbledonu. Polka zagrała rewelacyjne zawody, a finałowe starcie rozstrzygnęła na swoją korzyść 6:0 6:0. Wygrała wówczas z Amandą Anisimovą.

Pechowo z turniejem pożegnała się Maja Chwalińska. Polka przegrała w poniedziałek z Tajką Mananchayą Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6, choć była o krok od zwycięstwa. Losy meczu odwróciła kontuzja, której Polka doznała przy piłce meczowej w drugim secie.

Rozgrywany w Londynie Wimbledon to jeden z czterech najważniejszych turniejów zawodowych rozgrywek tenisa, zarazem najstarszy i najbardziej prestiżowy. Mecze rozgrywane są na trawiastej nawierzchni, która wymaga szczególnej pielęgnacji. Taki rodzaj kortu sprawia, że piłka odbija się szybko i nisko, co sprawia, że wymiany są zwykle znacznie krótsze niż na kortach ceglanych czy nawet dywanowych.

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