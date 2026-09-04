Ukraina chce zorganizować z Polską mistrzostwa świata. Padł możliwy termin

– Najbliższy wolny termin mistrzostw świata przypada gdzieś w latach 40. tego wieku, dlatego już teraz musimy planować z myślą o tej perspektywie – powiedział w rozmowie z portalem Politico ukraiński minister sportu Matwij Bidny.

W 2030 r. piłkarskie mistrzostwa świata odbędą się w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Ponadto trzy pierwsze mecze zostaną rozegrane w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. Będzie to pierwszy mundial, który zostanie zorganizowany w sześciu państwach na trzech kontynentach. W 2034 r. gospodarzem turnieju będzie Arabia Saudyjska. Najbliższy "wolny" termin to więc 2038 r.

Polska i Ukraina zorganizują piłkarski mundial?

– Ukraina ma już doświadczenie w organizowaniu dużego turnieju wspólnie z Polską. Bardzo logiczne byłoby powtórzenie tego udanego rozwiązania – stwierdził ukraiński minister sportu. Zaznaczył, że taka impreza mogłaby zwrócić uwagę inwestorów. Podkreślił jednak, że inicjatywa musi wyjść ze środowisk sportowych lub federacji piłkarskich.

Według serwisu Politico, temat organizacji mundialu miał pojawić się w prywatnych rozmowach przy okazji Konferencji Odbudowy Ukrainy, która odbyła się 25-26 czerwca w Gdańsku.

– Wspólna kandydatura Ukrainy i Polski do organizacji mistrzostw świata FIFA byłaby czymś znacznie większym niż tylko wielkim wydarzeniem sportowym. Byłaby potężnym symbolem europejskiej solidarności z Ukrainą – powiedział Wasil Mokan, deputowany i wiceszef ukraińskiej komisji ds. młodzieży i sportu.

Podkreślił przy tym, że niezbędne jest zakończenie wojny, trwały pokój i wiarygodne, długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa. – Bez tych warunków byłoby przedwczesne mówić o organizacji mistrzostw świata FIFA w Ukrainie – przyznał. Jednocześnie zaznaczył, że jeśli Ukraina rzeczywiście chce współorganizować w przyszłości mundial, to "przygotowania muszą zacząć się już teraz".

Co na to strona polska? "Przegląd Sportowy" zwrócił się o komentarz do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Resort zapewnił, że nie prowadzi rozmów ze stroną ukraińską na temat organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej.

Przypomnijmy, że Polska i Ukraina były gospodarzami piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 r. Mecze odbywały się w ośmiu miastach. Były to: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kijów Donieck, Charków oraz Lwów.

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