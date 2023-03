Premiera filmu „Pielgrzym” pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w Telewizji Republika

Dziewięć dni, które zmieniły Polskę. Jedno z najważniejszych wydarzeń w 1000-letniej historii naszego kraju. Prawie 44 lata temu do Polski przybył największy z rodu Polaków – św. Jan Paweł II. Była to pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny po wyborze na Stolicę Piotrową.

Miliony ludzi na celebracjach, łzy, kwiaty, flagi i wzruszenie na twarzach – tak właśnie Polacy przeżywali przyjazd Papieża Wojtyły do Ojczyzny. Osoby pamiętające tamte dni przeżyją je na nowo. Młodszym Polakom film pozwoli doświadczyć tych wyjątkowo wzruszających chwil po raz pierwszy.

W czerwcu 1979 roku, na przekór komunistycznym władzom, tłumy wiernych wychodziły na ulice i witały swojego Papieża. A słowa Ojca Świętego w tym trudnym czasie dawały nam Polakom nadzieję i wiarę.

Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja – Jan Paweł II, papież – wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień święta zesłania, wołam wraz z Wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi – mówił wówczas Jan Paweł II. Każdy Polak zna te słowa i jest w stanie je powtórzyć nawet obudzony w środku nocy.

A przecież słowa św. Jana Pawła II, skierowane wtedy do Polaków, są aktualne nawet w obecnych czasach:

Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy – mówił Ojciec Święty Jan Paweł II.

Obyście także wy, umiłowani Rodacy, mogli cieszyć się wewnętrznym pokojem, wewnętrzną wolnością, jednością i poszanowaniem prawdy naszego narodu, które to prawa wypracował sobie ciężką krwawicą wśród narodów Europy i świata – akcentował Papież.

–Spośród innych filmów „Pielgrzym” wyróżnia się tym, że w sposób niezwykle emocjonalny pokazuje, jak Polacy przeżywali przyjazd Papieża Wojtyły do Ojczyzny – mówił ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, w czerwcu 2019 roku.

Ten wyjątkowy dla nas Polaków czas możemy przeżyć jeszcze raz na antenie Telewizji Republika.

Reżyseria i scenariusz: Andrzej Trzos-Rastawiecki.

Muzyka: Bogusław Schaeffer.

W filmie użyto nagrania Wielkiej Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego.

Producent: Stolica Apostolska i Episkopat Polski.