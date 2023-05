Kresy: Jak ocalić pamięć? Zapraszamy na konferencję!

Wydarzenie będzie miało miejsce w Collegium Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie. Patronat nad konferencją objął Tygodnik "Do Rzeczy".Wydarzenie jest połączone z 1. urodzinami Stowarzyszenia "Wspólnota i Pamięć".

Rozpocznie się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Polaków na Kresach o godz. 14:00 w Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli. O godz. 15:00 uroczystość przeniesie się do budynku obok - uczelni Collegium Bobolanum, gdzie organizatorzy przewidzieli trzy panele z udziałem Kresowian, historyków i publicystów. Wystąpią m.in. red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki, publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha, Leszek Żebrowski, Witold Gadowski, dr Leszek Pietrzak i dr Michał Siekierka. Uczestnicy będą mogli również posłuchać koncertu pieśni lwowskich w wykonaniu znanego polskiego aktora prof. Stanisława Górki.

