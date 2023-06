Szkoła po godzinach? Dlaczego nie

Powoli zbliżamy się do finiszu roku szkolnego. Jak zawsze jest on okazją to podsumowań i wniosków na temat kondycji edukacji, jej problemów i perspektyw.

Właśnie między innymi te zagadnienia są dyskutowane w ramach projektu realizowanego przez Fundację Edukacji i Mediów (FEiM) w partnerstwie z Fundacją Empiria i Wiedza pod nazwą „Szkoła po godzinach”. Edukacji młodych ludzi w obszarach szczególnie ważnych i stanowiących wyzwanie dla klasycznego systemu edukacji takich jak podstawy ekonomii czy prawa, zajęcia przybliżające zagrożenia związane z nowymi mediami czy też wskazówki związane ze zdrowym i higienicznym trybem życia. To wszystko tematy jakie są i będą poruszane w ramach cyklu. Właśnie wokół nich będą realizowane zajęcia w szkołach czy przygotowywane filmiki edukacyjne. Dodatkowo planowane jest sympozjum naukowe pt. „Nowe media. Edukacja, finanse i perspektywy”. W ramach projektu powstają także atrakcyjne grafiki, które są publikowane w mediach społecznościowych. Będą poświęcone między innymi edukacji medialnej, ekologicznej, przybliżaniu polskich osiągnięć i sukcesów czy prezentacji dorobku kulturalnego i naukowego Polski. - W ramach działań projektowych będziemy się koncentrować na tematach, które bardzo często w klasycznym systemie edukacji są nieco pomijane. Naszym zadaniem nie jest zastępowanie ale uzupełnianie zajęć szkolnych. System edukacji rządzi się swoimi prawami, niestety czasem nie nadąża za wyzwaniami współczesności. Tematyka nowych mediów, zagrożeń jakie one za sobą niosą, czy nawet praktycznej edukacji finansowej oraz ekologicznej niemal codziennie generują pytania, na które musimy szukać odpowiedzi. W dodatku takich, które zminimalizują zachowania ryzykowne jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Realizując inne inicjatywy czy też współpracując z młodzieżą zdajemy sobie sprawę z wyżej opisanych tematów oraz konieczności poświęcenia im należytej uwagi. Tym zajmiemy się w ramach „Szkoły po godzinach” - mówi prezes Fundacji Edukacji i Mediów, Marta Tenerowicz. Partnerem projektu „Szkoła po godzinach” jest Fundacja Empiria i Wiedza. Jego organizator toFundacja Edukacji i Mediów, która znana jest między innymi z inicjatyw realizowanych w ramach Domu Edukacji Medialnej (DEM) działającym w Warszawie oraz organizacji I Ogólnopolskiego Kongresu Nowych Mediów jaki odbył się w ubiegłym roku w Warszawie