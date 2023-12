"Czy Polska może ocalić suwerenność?". Spotkanie z Pawłem Lisickim w Toruniu

Wydarzenie organizowane przez Instytut Copernicanum. Odbędzie się ono we wtorek 5 grudnia o godzinie 17.30, w toruńskim Centrum Dialogu, przy ul. Plac Frelichowskiego 1. Po wykładzie zaplanowano dyskusję z możliwością zadawania pytań. Wstęp wolny.



Paweł Lisicki to dziennikarz, publicysta i pisarz. Od 2013 r. jest redaktorem naczelnym tygodnika "Do Rzeczy". Wcześniej w latach 2006–2011, był redaktorem naczelnym dziennika "Rzeczpospolita", a w latach 2011–2012 redaktorem naczelnym tygodnika "Uważam Rze". To autor licznych zbiorów esejów, książek historycznych i filozoficznych.