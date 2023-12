Toruń: Otwarto Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych

– Usytuowanie kolegium w otoczeniu istniejących już silnych ośrodków naukowych kształcących astronomów stawia przed nim bardzo wysokie wymagania co do jakości kształcenia i badań. To jednocześnie ogromna szansa na wykorzystanie już istniejącego potencjału, a w efekcie synergii, także jego wzmacnianie. Zamierzamy stworzyć i wykorzystać warunki do współpracy ku wspólnej korzyści środowiska astronomicznego i naukowego w Polsce – deklarował prof. dr hab. Andrzej Niedzielski, dziekan nowo otwartego kolegium.

– Kolegium ma ambicję uzupełnienia polskiego i w szczególności toruńskiego środowiska astronomicznego o nowe – w naszej ocenie nie dość wyeksponowane – obszary w polskiej astronomii. Stawiamy na udział polskich astronomów w europejskich i światowych projektach instrumentalnych, na badania w obszarach takich jak pozasłoneczne układy planetarne czy podstawy życia we wszechświecie, na astronomię opartą o duże bazy danych czy też multimessenger astronomy (astrononomię „wielu posłańców” – przyp. red.) […] Mamy świadomość skali stojących przed nami wyzwań, ale też potencjału toruńskiej astronomii i naszego kolegium, które posiada formułę odmienną od pozostałych instytucji– kontynuował dziekan, wybitny astronom specjalizujący się w astrofizyce i odkrywca pozasłonecznych układów planetarnych.

Jakość, międzynarodowość, interdyscyplinarność

Nabór do Szkoły Doktorskiej zostanie rozpoczęty przez Kolegium w Toruniu w lutym 2024 r. Ma być symbolem naukowej innowacyjności, wyróżniać się wyjątkową ofertą w dziedzinie astronomii, a przed przyszłymi doktorantami otwierać niespotykane możliwości – czytamy na stronie szkoły.

Rektor uczelni dr Piotr Turek uchylił rąbka tajemnicy w kwestii przyszłorocznych planów i inicjatyw SGMK. Zapowiedział m.in. uruchomienie specjalnego programu, wspierającego studentów w rozwijaniu zainteresowań. – Uczelnia będzie dawała studentom swoje wsparcie oraz środki, aby mogli rozwijać własne startupy. Zadbamy nie tylko o stronę teoretyczną, ale i praktyczną. Naszą intencją jest, aby nasi najlepsi studenci i doktoranci nie wyjeżdżali za granicę, tylko aby przedstawiciele renomowanych zagranicznych ośrodków przyjeżdżali do Polski i tutaj, dzieląc się wiedzą, oferowali jakość nauczania na najwyższym światowym poziomie. Mogę powiedzieć, że ten model edukacyjny się sprawdza. Ośrodki akademickie SGMK wywierają pozytywne wrażenie na zagranicznych wykładowcach, a to procentuje. Na studiach MBA »Bankowość i system finansowy« 50 proc. kadry stanowi już kadra międzynarodowa – mówił rektor.

Podkreślił, że tym co określa placówkę jest jakość, międzynarodowość i multidyscyplinarność. Wyjawił, że w przyszłym roku uruchomiony zostanie projekt, który połączy wszystkie działania pięciu kolegiów, a sercem intercyscyplinarnie podejmowanych przez nie działań ma być „międzynarodowy, dbający o najwyższą jakość kształcenia twór”. Szczegóły poznamy na konferencji prasowej 15 stycznia 2024 r.

Z myślą o przyszłości

– Zaprosimy Państwa także na I Kongres Futurologiczny z udziałem polskich i zagranicznych wybitnych przedstawicieli świata nauki. Od 8 do 11 kwietnia 2024 r. w Warszawie będziemy rozmawiali o nowoczesnych technologiach, przyszłości sztucznej inteligencji i bankowości, ale przede wszystkim o przyszłości edukacji i sposobach jej finansowania. Wspólnie zastanowimy się jak budować lepszą dla przyszłych pokoleń Polaków przyszłość – dodał Rektor SGMK.