Zielony Ład oraz 20 lat Polski w UE. Zapraszamy na debaty z udziałem publicystów "Do Rzeczy"

O godz. 18.00 odbędzie się debata "Zielony Ład i jego wpływ na rolnictwo oraz nastroje eurosceptyczne", w której weźmie udział Rafał Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy". Oprócz niego w dyskusji wezmą udział Konrad Wernicki z "Tygodnika Solidarność" oraz Karol Olszanowski, zawodowo związany z produkcją rolną.



Z kolei o godz. 19.30 odbędzie się debata "Podsumowanie 20 lat Polski w UE" z udziałem red. naczelnego "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego. Oprócz niego w dyskusji wezmą udział Bartłomiej Radziejewski, prezes Nowej Konfederacji, Marcin Kowalski, prezes Młodzieży Wszechpolskiej oraz Piotr Maciej Kaczyński, ekspert współpracujący z fundacją im. Bronisława Geremka. Paneliści spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy decyzja o wejściu do UE była dobrze przemyślana i przyniosła oczekiwane rezultaty, a także, czy Polska wykorzystała dostęp do unijnych funduszy rozwojowych w sposób efektywny.