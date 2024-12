"Złowrogi" – najlepszy horror o opętaniu. Już w grudniu w polskich kinach!

„Zamiast grzęznąć – jak większość innych filmów – w obrazowaniu diabolicznych zjawisk i mocy (lewitacja, nadludzka siła czy inne wyświechtane triki), ten film wprowadza widza w meandry umysłu demonicznego. Wbrew powszechnemu trendowi skupiania się na demonstrowaniu wściekłości sił piekielnych, Złowrogi zręcznie unika ordynarności, ukazując nienasycone pragnienia diabła i jego ogromną inteligencję. Film skupia się na sposobie myślenia i intelektualnym profilu osobowego zła, precyzyjnie ukazując, jak próbuje ono zdusić nadzieję w swojej ofierze” – powiedział duchowny w wywiadzie dla National Catholic Register.

Reżyser Cary Solomon podkreśla: „To thriller z motywem sił nadprzyrodzonych”. Dodaje, że produkcja różni się od typowych filmów grozy – nie zawiera wulgaryzmów ani scen seksualnych. Na planie obecny był egzorcysta, aby wspierać twórców i ekipę filmową – informują producenci.

Na polskim rynku film ten zwrócił uwagę zarówno krytyków teologicznych, jak i duchownych. Brat Paweł Paszko, kapucyn i doktor teologii biblijnej, zauważa: „Złowrogi to trzymający w napięciu film, który skłania do głębokiej refleksji nad obecnością i działaniem osobowego zła we współczesnym świecie. W pewnym sensie nawiązuje do kultowego Adwokata diabła, ukazując, jak rzeczywistość nadprzyrodzona może subtelnie wpływać na ludzkie wybory. Film przedstawia tę rzeczywistość w sposób rzetelny, zakorzeniony w tradycji biblijnej i teologicznej”.

Ks. Mateusz Szerszeń, redaktor naczelny czasopisma o aniołach i duchowości, podkreśla: „Złowrogi przypomina o fundamentalnych prawdach duchowych: to opowieść, która uświadamia, że życie jest nieustannym wyborem między dobrem a złem, a konsekwencje tych wyborów są nieuniknione”.

Film wyreżyserowany przez Cary’ego Solomona i Chucka Konzelmana, z Seanem Patrickiem Flanerym (znanym z „Święci z Bostonu” i „Młody Indiana Jones”) w roli głównej, zdobył aż 96% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. W Polsce, według Filmweb.pl, uznawany jest za jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów ostatnich miesięcy. Produkcja to psychologiczny thriller z elementami horroru, czerpiący inspirację z dzieła „Listy starego diabła do młodego” autorstwa C.S. Lewisa.

Złowrogi to film, który przyprawia o dreszcze, ale również skłania do refleksji nad obecnością i wpływem zła w codziennym życiu. Premiera już 27 grudnia w kinach w całej Polsce!