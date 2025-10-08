Targi Wartościowej Książki na Zjeździe Tysiąclecia 

Gospodarze wydarzenia postanowili jednak wyjść naprzeciw rosnącym oczekiwaniom i przygotować niespodziankę dla wszystkich osób, które mimo wszystko chciałyby uczcić wspólnie 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego.

Każdy, kto wpłacił – lub dopiero ma taki zamiar – co najmniej 100 zł na organizację wydarzenia na oficjalnej Zrzutce, otrzyma BILET WSTĘPU na Targi Wartościowej Książki, które odbędą się w sobotę 18 października w ramach Zjazdu Tysiąclecia w Skaryszewie (ul. Piaseckiego 11).

Wejściówka uprawnia do udziału w części targowej imprezy (spotkania z autorami, panele dyskusyjne, poczęstunek), jednak nie obejmuje Koncertu Tysiąclecia oraz Wielkiej Debaty Historycznej (miejsca siedzące zostały wyprzedane). Uczestnicy będą mogli obejrzeć wszystkie te wydarzenia na wielkim ekranie eventowym. Cel organizatorów to 1000 osób na 1000-lecie Królestwa Polskiego.

Więcej informacji o samym Zjeździe Tysiąclecia można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.

Autorzy:

Grzegorz Braun

Tomasz Cukiernik

Witold Gadowski

Piotr Heszen

Bartosz Kopczyński

Janusz Korwin-Mikke

Sławomir M. Kozak

dr Michał Krajski

dr Lucyna Kulińska

dr Marcin Masny

Stanisław Michalkiewicz

prof. Jerzy Robert Nowak

Agnieszka Piwar

Tadeusz Płużański

Marcin Rola

Dariusz Rozwadowski

Marek Skalski

Marek Skowroński

Piotr Szlachtowicz

Leszek Szymowski

Magdalena Trojanowska

prof. Adam Wielomski

Stoiska:

Instytut Wiedzy Społecznej im. Krzysztofa Karonia

Centrum Edukacyjne Polska

Chmiel24.pl

Klub im. Romana Dmowskiego

Oficyna Aurora

Stowarzyszenie Instytut Trzeciej Pozycji

Wydawnictwo 3DOM

Wydawnictwo "Biblioteka Wolności" ("Najwyższy Czas!")

Wydawnictwo Prohibita (Księgarnia Multibook)

Wydawnictwo Wektory

Wydawnictwo Witold Gadowski

Wydawnictwo wPrawo.pl

Próby zablokowania Zjazdu Tysiąclecia

Warto przypomnieć o problemach, które na przestrzeni ostatnich miesięcy spotkały organizatorów Zjazdu Tysiąclecia. Na początku lipca Polskie Radio zerwało rozmowy odnośnie wynajmu Studia Koncertowego im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, przekonując, że „nie ma na naszych antenach i w naszych studiach miejsca dla ludzi, którzy łamią prawo, sieją nienawiść, wygłaszają poglądy rasistowskie czy antysemickie, negując przy tym prawdę historyczną”.

W związku z niespodziewanymi komplikacjami organizatorzy postanowili zmienić termin i miejsce Zjazdu Tysiąclecia. We wrześniu upubliczniono informację, że wydarzenie będzie miało miejsce w sobotę 18 października w Skaryszewie nieopodal Radomia. Tym razem wybrano prywatny obiekt, a mianowicie Villę Cyganeria, która krótko potem... stanęła w płomieniach.

Ogromny pożar, który wybuchł w nocy z 12 na 13 września, musiało gasić aż kilkanaście jednostek straży pożarnej, m.in. OSP Skaryszew czy OSP Makowiec. Dzięki skutecznej akcji służb sytuacja została opanowana, a zniszczeniu uległa jedynie część hotelowa, w tym recepcja. Natomiast sala koncertowa, w której ma odbyć się Zjazd Tysiąclecia, została nienaruszona.