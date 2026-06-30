„Camino dla opornych”, „Odzyskany” i „Mistyczka” przedpremierowo podczas „Lata z Rafaelem”

Wakacje to czas odpoczynku. Rafael Film przekonuje, że prawdziwy odpoczynek można odnaleźć również w kinie – w przestrzeni inspirujących historii, które poruszają serce, skłaniają do refleksji i pomagają spojrzeć na codzienność z nowej perspektywy. Tak narodził się projekt „Lato z Rafaelem” – wakacyjny cykl spotkań filmowych łączących kulturę, wartości chrześcijańskie i wspólne przeżywanie emocji.

Największą atrakcją tegorocznej edycji będą przedpremierowe pokazy trzech najnowszych produkcji Rafael Film: „Camino dla opornych”, „Odzyskany” oraz „Mistyczka”. Wszystkie filmy swoją ogólnopolską premierę kinową będą miały w drugiej połowie 2026 roku, dlatego letni cykl będzie pierwszą okazją, aby zobaczyć je na dużym ekranie.

W programie znalazły się również produkcje, które zdobyły uznanie tysięcy widzów i na stałe wpisały się w ofertę Rafael Film. Publiczność będzie mogła ponownie obejrzeć filmy „Jak Bóg da”, „Wolni. Podróż do wnętrza”, „Niebo nie może czekać”, „Tajemnica Ojca Pio” oraz „Triumf serca”.

„Lato z Rafaelem” to propozycja skierowana do rodzin, młodzieży, wspólnot i parafii, ale także wszystkich widzów poszukujących kina niosącego wartości, nadzieję i inspirację. Organizatorzy podkreślają, że pokazy mają być nie tylko okazją do obejrzenia filmu, lecz także do spotkania, rozmowy i budowania wspólnoty wokół wartości, które łączą ludzi niezależnie od wieku.

Cykl pokazów zaprasza do spędzenia letnich, niedzielnych popołudni w kinie, gdzie – oprócz odpoczynku od upału – na widzów czekają historie o wierze, przebaczeniu, relacjach i poszukiwaniu sensu życia.

„Lato z Rafaelem” to więcej niż wakacyjny repertuar filmowy. To projekt, który łączy kino z duchowością i tworzy przestrzeń do wspólnego przeżywania wartościowych historii, a tegoroczne przedpremiery sprawiają, że będzie to jedno z najciekawszych wydarzeń dla miłośników kina chrześcijańskiego w Polsce.

Więcej informacji: www.rafaelfilm.pl