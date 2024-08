Święto gryki

Przy czym nie należy Janowa Lubelskiego mylić z Janowem Podlaskim, który leży na północ od Lublina w przeciwieństwie do naszego Janowa, który położony jest na południe od stolicy Lubelszczyzny. Janów Lubelski, podobnie jak Zamość, pomyślany był jako miasto idealne i tak też został wybudowany. Jednak bombardowania miasta 3 września 1939 r. doszczętnie zniszczyły zabudowę. Ocalało sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej – bomba wpadła do jego wnętrza, ale nie wybuchła, co mieszkańcy poczytują jako cud.