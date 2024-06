Tak zwana demokracja w demencji

W zgodnej jak rzadko opinii komentatorów konserwatywnych i liberalnych, John Biden wypadł w niej fatalnie: mamrotał, gubił wątek, przysypiał, wszystko mu się myliło, słowem – dement kompletny. Tak fatalnie to wyszło, że zaczynam się skłaniać ku spiskowej teorii, iż ktoś z jego własnego otoczenia podał mu leki za późno, albo nie takie, jak zwykle mu podają – w końcu podczas niedawnego „state of Union” staruszek radził sobie zupełnie dziarsko. Po co miałby ktoś tak zrobić? Po to, żeby wymusić na demsach wymianę kandydata, na co jest ostatni moment. Bidena wezwał już w edytorialu do rezygnacji z kandydowania „New York Times”, co jest bardzo znaczące. Równie, jak krążący po amerykańskim internecie sondaż prezydencki z rozbiciem na grupy etniczne i stany, w którym nawet wśród nowojorskich Żydów większość zapowiada głosowanie na Trumpa.