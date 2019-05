Będzie interwencja zbrojna USA w Wenezueli? "Jest możliwa"

W rozmowie ze stacją Fox Business Network Mike Pompeo powiedział, że prezydent Donald Trump mówi jasno i konsekwentnie – akcja zbrojna jest możliwa. – Jeśli będzie ona tym, co jest konieczne, będzie ona tym, co Stany Zjednoczone zrobią – podkreślił amerykański sekretarz stanu. Jak jednak dodał, nie jest to scenariusz preferowany i Stany Zjednoczone robią wszystko, aby uniknąć przemocy.

– Wolelibyśmy pokojowe przekazanie władzy - z odejściem Maduro i przeprowadzeniem nowych wyborów – przyznał.