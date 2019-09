Śmierć w interesie pacjenta? Sąd oczyszcza lekarkę z zarzutów

Sytuacja, którą badał holenderski sąd miała miejsce w 2016 roku. Zdaniem prokuratury lekarka miała przeprowadzić zabieg eutanazji na 74-letniej, cierpiącej na Alzheimera kobiecie, wbrew jej woli.

Pacjentka, u której zdiagnozowano chorobę Alzheimera, cztery lata przed śmiercią poświadczyła na piśmie, że chce zostać poddana eutanazji zanim zostanie oddana do domu opieki. Dodała jednak, że pragnie wybrać moment zabiegu gdy uzna, że "nadszedł czas". Po czterech latach (w 2016 roku) kobieta miała trafić do domu opieki i wówczas lekarka zdecydowała o eutanazji na 74-latce. Potwierdziło to dwóch innych lekarzy. W dniu eutanazji pacjentce podano środek uspokajający, co ją uśpiło. Podczas wstrzykiwania śmiertelnej dawki leku staruszka jednak się wybudziła. Dlatego lekarka kazała rodzinie przytrzymać chorą.

Prokuratura nie domagała się więzienia dla lekarki, ale chciała jedynie ustalić, jak właściwie stosować przepisy o eutanazji wobec pacjentów cierpiących na demencję.

„Nie ma potrzeby weryfikacji”

Holenderski sąd zdecydował dzisiaj o oczyszczeniu kobiety z zarzutów, orzekając, że kobieta nie musiała weryfikować z 74-letnią pacjentką jej decyzji o poddaniu się eutanazji. Sąd nie zgodził się z zarzutami prokuratury, że pacjentka mogła zmienić zdanie w kwestii eutanazji i lekarka powinna była potwierdzić jej decyzję.

Jak argumentowała sędzia Mariette Renckens, zdaniem sądu wszystkie prawne warunki dotyczące przeprowadzenia zabiegu eutanazji zostały spełnione. – Wierzymy, że biorąc pod uwagę stan pacjentki, lekarka nie musiała weryfikować jej woli przeprowadzenia zabiegu eutanazji – dodała sędzia.

