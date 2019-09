Wojna o ortodoksów w Knesecie

Wiem oczywiście, że przysłowie, które zacytowałem na początku, odnosimy zazwyczaj do nas, Polaków, ale warto przypomnieć, że w języku angielskim identyczne przysłowie odnosi się do Żydów, a w Izraelu podczas rozmów z obywatelami tego państwa (toczonymi, co ciekawe, często po rosyjsku) cytowano je, by opisać obecną sytuację. I rzeczywiście, gdy ktoś wchodzi w system polityczny tego państwa i próbuje zrozumieć, dlaczego po wyborach w kwietniu 2019 r. już w maju rozpisano następne wybory i dlaczego wcale nie jest wykluczone, że po wyborach 17 września mogą być rozpisane jeszcze następne, to błyskawicznie zaczyna uznawać głęboką prawdę zawartą w tych słowach.