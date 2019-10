Przyspieszone wybory w Wielkiej Brytanii? Jest wniosek premiera

Premier Johnson potwierdził na Twitterze doniesienia medialne, że zwrócił się do lidera Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna o poparcie ws. rozpisania wcześniejszych wyborów. Johnson chce żeby parlament, w tym opozycja, poparł wniosek o rozpisanie wyborów 12 grudnia.

Wcześniejsze wybory to alternatywa wobec sytuacji, kiedy parlament nie zgodzi się na wynegocjowaną przez Johnsona umową Londyn-Bruksela ws. brexitu. „Napisałem do Jeremy'ego Corbyna: ten parlament musi doprowadzić sprawę brexitu do końca teraz albo NOWY parlament musi doprowadzić brexit do końca, żeby kraj mógł dalej funkcjonować” – czytamy na Twitterze brytyjskiego premiera.

Brexit przesunięty?

Liderzy frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim są za przedłużeniem brexitu do 31 stycznia 2020 roku. Szef europarlamentu David Sassoli wysłał w tej sprawie list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.

W środę brytyjska Izba Gmin miała głosować nad ratyfikacją uzgodnionej z UE umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Nie doszło do tego, ponieważ parlamentarzyści przyjęli poprawkę niezależnego posła Olivera Letwina. Zakłada ona, że poparcie dla umowy brexitowej ma nastąpić dopiero po przygotowaniu stosownych ustaw i ich wejściu w życie. Celem poprawki ma być uniknięcie "przypadkowego brexitu bez umowy", czyli sytuacji, w której członkowie Izby poparliby porozumienie, ale ustawa nie przeszłaby całego procesu legislacyjnego przed 31 października (wcześniejszy uzgodniony termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE).

