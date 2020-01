UE reaguje na eskalację konfliktu USA-Iran. Będzie nadzwyczajne spotkanie ministrów

Z nieoficjalnych informacji wynika, że rozmowy mają się rozpocząć w piątek o godz. 14. Tematem spotkania ministrów ma być sytuacja geopolityczna w związku z zabiciem w amerykańskim ataku irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

W poniedziałek Teheranie zakończyły się uroczystości pogrzebowe irańskiego generała. Jak donosiły media, wzięły w nich udział "miliony ludzi". Wzburzony tłum skandował antyamerykańskie hasła. Do biorących udział w uroczystościach miała się zwrócić córka zabitego, Zejnab Sulejmani. Miała ona zapewnić, że Iran pomści śmierć jej ojca, a a "rodziny amerykańskich żołnierzy (stacjonujących) w zachodniej Azji będą każdego dnia z drżeniem czekały na śmierć swoich dzieci".

Napięcie na Bliskim Wschodzie wzrosło dramatycznie po zabójstwie przez siły USA jednego z najważniejszych irańskich generałów, Kasema Sulejamniego, dowódcę elitarnego oddziału Al-Kuds. Wojskowy zginął w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Bagdadzie. 62-letni Sulejmani kierował irańskimi operacjami wojskowymi na Bliskim Wschodzie i był uważany przez Stany Zjednoczone za terrorystę.

W sobotę iracki parlament przegłosował rezolucję w sprawie zakończenia obecności zagranicznych żołnierzy w tym kraju. Oznacza to de facto wydalenie amerykańskich wojsk. W reakcji na ten ruch Trump zagroził Irakowi "sankcjami, jakich nigdy wcześniej nie wiedział". W Iraku przebywa obecnie ok. 5 tys. amerykańskich żołnierzy w ramach międzynarodowej koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu (IS).